Harun Özdaş encabeza visita técnica a La Isabela en respaldo al patrimonio cultural

Puerto Plata, RD. – El especialista internacional Harun Özdaş encabezó una visita técnica al sitio histórico de La Isabela, como parte de iniciativas orientadas a fortalecer la conservación del patrimonio cultural dominicano, según reportes de medios nacionales.

Durante el recorrido, Özdaş y su equipo realizaron una inspección técnica del estado actual del yacimiento, considerado el primer asentamiento europeo permanente en América.

La jornada incluyó el levantamiento de información sobre condiciones estructurales, entorno ambiental y necesidades de intervención, con el objetivo de proponer acciones de preservación sostenibles.

Coordinación con autoridades dominicanas La visita se llevó a cabo en coordinación con instituciones vinculadas a la gestión cultural, entre ellas el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, que impulsa programas de protección y puesta en valor de sitios históricos. Las autoridades destacaron la importancia de contar con asesoría técnica internacional para garantizar la adecuada conservación de espacios de alto valor patrimonial.

Como parte de la agenda, se desarrollaron encuentros técnicos enfocados en el intercambio de experiencias en restauración, arqueología y gestión de patrimonio, áreas en las que Özdaş cuenta con trayectoria.

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Estas acciones buscan fortalecer las capacidades locales y promover estrategias alineadas con estándares internacionales.

Compromiso con la preservación histórica

La iniciativa forma parte de esfuerzos continuos para proteger y difundir la riqueza cultural dominicana, en particular de sitios emblemáticos como La Isabela, cuyo valor histórico la posiciona como referente del inicio de la colonización en el continente.

Se prevé que, tras esta visita, se elaboren recomendaciones técnicas y planes de acción que permitan avanzar en proyectos de conservación y desarrollo cultural en la zona, con miras a su sostenibilidad y proyección turística.