Gobierno busca modernizar estructura del sector arrocero tras reunión con productores

Santo Domingo, RD. – El presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro con representantes del sector arrocero nacional, con el objetivo de impulsar políticas de desarrollo, investigación y sostenibilidad, así como garantizar la seguridad alimentaria del país.

En la reunión participó el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, junto a representantes de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (ADOFA), la Federación Nacional de Productores de Arroz (FENARROZ) y la Asociación de Productores de Arroz del Noroeste (APRANO).

Durante el encuentro, los productores presentaron propuestas orientadas a fortalecer el sector y consolidar su crecimiento.

Fortalecimiento de la investigación y la institucionalidad

Uno de los principales temas abordados fue el impulso a Bio-Arroz, con miras a dotarlo de una estructura más sólida e independiente, además de ampliar la participación de los sectores productivos en la toma de decisiones.

Asimismo, se discutió el fortalecimiento de la Unidad Técnica Ejecutora de Pignoraciones (UTEPI), considerada clave para garantizar la estabilidad financiera del sistema de pignoración agrícola, especialmente en el cultivo de arroz.

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Otro de los puntos centrales fue la actualización de la Comisión Nacional Arrocera, mediante la revisión del decreto vigente desde el año 2000, con el objetivo de convertirla en un organismo con mayor incidencia en las decisiones estratégicas del sector.

Balance del sector arrocero

Durante la jornada también se evaluó la situación actual de siembra, cosecha y producción nacional, destacando el crecimiento del sector y su impacto en la economía dominicana.

Las autoridades resaltaron el papel del arroz como un rubro esencial para el abastecimiento alimentario del país.

El presidente Abinader reiteró su compromiso de fortalecer las políticas públicas dirigidas al sector agropecuario, promoviendo un clima de diálogo permanente y cooperación con los productores.

Por su parte, los representantes del sector calificaron el encuentro como positivo, al considerar que estas iniciativas contribuyen a una agropecuaria moderna, resiliente y sostenible.

Participantes del encuentro

Entre los asistentes estuvieron representantes de ADOFA, como Negro Hernández, Manolo Tavárez y Juan Portela; de FENARROZ, encabezados por su presidente Marco Rodríguez, junto a Iván Tío, Mauricio María y Juan Pablo Pérez; así como miembros de APRANO.