Diputados dudan tenga éxito prohibición entrada haitianos peligrosos

La decisión del presidente Luis Abinader de prohibir la entrada a la República de un grupo de haitianos acusados de crímenes sería difícil que se implemente, debido a que muchos de esos extranjeros entran al país a través de una mafia que opera en la frontera y en la que participan militares, funcionarios civiles y empresarios.

La opinión es de los diputados Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Pedro Botello, del Reformista Social Cristiano (PRSC), y José Horacio, de Opción Democrática.

Sánchez, Botello y Rodríguez, respectivamente, coincidieron en que el Gobierno tiene que enfrentar a empresarios, militares y funcionarios que son la vía para que miles de haitianos ilegales ingresen a territorio dominicano.

Sánchez sostuvo que al país ingresan miles de haitianos cada mes y hasta el momento no hay fórmulas para detener esta migración irregular.

“Hay que tratar de fortalecer la ley de migración, perseguir exactamente todos aquellos empresarios que utilizan mano de obra extranjera haitiana y que de alguna forma es un incentivo a la migración haitiana, por lo tanto el tema de Haití es un tema recurrente en el que todos estamos empeñado, en que República Dominicana tiene el derecho de trazar sus propias líneas migratorias”, sostuvo Sánchez.

Botello

Botello, vocero del Partido Reformista Social Cristiano, en la Cámara de Diputados, dijo que el presidente Abinader está buscando “la fiebre en la sábana”, en vez de tratar de acabar con una mafia muy lucrativa que ha operado por años en la frontera.

“Una mafia lucrativa donde la Dirección General de Migración lo que ha propiciado es que quienes están al frente de esa mafia se sigan haciendo un negocio mucho más lucrativo. Nosotros sabemos de casos de haitianos que se los llevan hoy al otro día ya están en el país, cómo entran, a través de la mafia que opera, se los llevan, pagan siete mil pesos y de una vez están en el país, aquí todo el mundo sabe hasta cuánto es que pagan”, sostuvo.

El también presidente en funciones del PRSC añadió que “es un secreto a voces, sino ha cruzado la frontera hacia Haití, tiene que pagar una cuota, entonces es un tema que hay que resolverlo de raíz y tratar de buscar la fiebre en la sábana, el problema está en las autoridades, que con honrosas excepciones, están muy contaminados con esta mafia que opera en la frontera, donde muchas veces los militares son los que menos reciben de esa mafia, aunque reciben también”.

José Horacio

De su lado, José Horacio Rodríguez, vocero del partido Opción Democrática en la Cámara de Diputados, dijo que hay que sancionar los responsables de la mafia que permite la entrada de ilegales haitianos al país a cambio de dinero.

“Esta mafia tiene que ser enfrentada, no basta con prohibir la entrada, queremos acciones contra aquellos que son cómplices de ese dejar entrar, por eso lo hemos dicho y lo reiteramos, y por eso hemos recibido muchos ataques injustos, pero esto no permitirá resolver el problema mientras la mafia no se combata”, opinó.

Dijo que se precisa de un muro ético y moral en la frontera dominico-haitiana para frenar la migración ilegal.

La prohibición

El presidente de la República prohibió la entrada a territorio dominicano a 39 haitianos considerados una amenaza para la seguridad nacional.

Mediante la comunicación 09214, Abinader, remitió los nombres de 39 personas al director general de Migración, Venancio Alcántara, con la instrucción de no admitirlos en el territorio nacional, entre ellos los exprimeros ministros Laurent Lamonthe y Evans Paul, así como el exsenador Youri Latortue.