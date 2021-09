Diputados ven con sorpresa acusación colega

Muchos diputados se mostraron hoy sorprendidos por las acusaciones contra su colega Héctor Darío Féliz Féliz, a quien el Ministerio Público señala como que trató de evitar que apresaran a Juan Maldonado Castro, buscado por lavado de activo y narcotráfico.

Al mismo tiempo los legisladores solicitaron al Ministerio Público ser cuidadoso en las investigaciones para evitar que se pueda dañar la imagen de Féliz Féliz.

Gaddis Corporán diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y Soraya Suárez, del Partido Revolucionario Moderno (PRD) coincidieron en que esperan que el acusado ofrezca las explicaciones de lugar y no tenga nada que ver con las acusaciones les hace el Ministerio Público de intentar proteger un extraditable.

“Mira cuando se publicó el caso que se estaba llevando a cabo con miembros de la DNCD y de la DEA, y que salió a relucir que había legisladores involucrados me sorprendí, me sorprendí cuando escuché el nombre del honorable diputado Héctor Féliz y me causó mucha sorpresa y mucho pesar”, dijo Corporán.

Agregó que “esto nos indica que nosotros como legisladores tenemos que hilar fino, porque somos representantes del pueblo, estamos para ser ejemplo para el país y esperemos que al transcurrir de los días pues se aclare todo y saber si el honorable diputado tiene alguna vinculación o no, yo espero que no, porque de verdad que esto nos dejaría mal parado ante la ciudadanía”.

Mientras que Castro Silverio informó que aún no conocen la versión oficial del vocero del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Féliz Féliz, y dijo que esperar que en los próximos días él comunicará a la Cámara de Diputados la situación.

“Hasta ahora lo que se conoce un gesto de solidaridad que él tuvo con otro excolega, pero realmente no conozca bien eso, porque siempre he estado alejado de todo lo que genera delito. Y espero porque lo conozco, tiene aquí tres períodos, con un comportamiento que para nosotros hasta ahora no sido sospechoso, aunque no hemos hecho ningún tipo de investigación, esperamos que en las próximas horas informe a los colegas qué pasó en ese caso”, dijo el vocero del PRSC en la Cámara Baja.

De su lado la diputada Soraya Suárez, representante del PRM por Santiago, dijo que para ella es una sorpresa la acusación con su colega a quien define como un caballero de buen trato. Opinó que hay que permitir que la justicia haga su trabajo.

“Para mi y para todos realmente es una sorpresa que lo estén involucrando en todo esto, pero hay que dejar que la justicia haga su trabajo”, dijo la legisladora.

Recomendó al Ministerio Público investigar bien para que el nombre de Féliz Féliz no quede manchado.

“No se puede estar vertiendo basura contra nadie, puedo dar una bola a alguien, y esa persona puede haber cometido un delito y yo no saberlo, eso no implica a mi, pero vamos a dejar que la justicia haga su trabajo”, opinó Suárez.

Féliz Féliz informó ayer que se ponía a disposición del Ministerio Público y negó que esté involucrado en asunto de narcotráfico o que estuviera protegiendo a Juan Maldonado, quien está acusado de lavado de activo y narcotráfico.

Desde la madrugada del miércoles el Ministerio Público acompañado de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).