Disney prepara «Tink», una serie de acción real de Tinker Bell

Los Ángeles.- Tinker Bell (Campanilla), la icónica hada de ‘Peter Pan‘, será protagonista de ‘Tink‘, una serie de acción real en Disney+ que estará a cargo de las guionistas y productoras Liz Heldens y Bridget Carpenter.

De acuerdo con el medio especializado Deadline, el estudio ha estado planeando durante un tiempo llevar a cabo una versión actualizada del personaje clásico creado originalmente por el novelista y dramaturgo escocés J.M. Barrie.

Tinker Bell, presentada por primera vez en ‘Peter Pan‘ (1953), se ha convertido en un emblema de Disney y aparece en la apertura de muchas de sus películas.

Una nueva versión de Tinker Bell

Disney había previsto una película sobre este personaje protagonizada por Reese Witherspoon, pero el proyecto se modificó tras la renuncia de Gary Marsh como presidente y director creativo de Disney Branded Television.

Y en 2023, Yara Shahidi interpretó a Tinker Bell en la película de acción real ‘Peter Pan & Wendy’, que se llevó a cabo para Disney+.

Producción y equipo creativo

Marsh, ahora productor independiente respaldado por Disney, funge como productor ejecutivo de la serie, que se desarrolla bajo la producción de 20th Television.