Foto difundida por Universal Pictures que muestra una escena de la película "Five Nights at Freddy's 2". (Ryan Green/Universal Pictures via AP)

La secuela de “Five Nights at Freddy’s” se convirtió en la gran impulsora de la taquilla norteamericana este fin de semana, superando con holgura las previsiones del estudio.

Estrenada en 3,412 salas de Estados Unidos y Canadá, la película recaudó 63 millones de dólares, según estimaciones publicadas este domingo.

A pesar de las críticas negativas, “Five Nights at Freddy’s 2” logró el mayor estreno de la historia para el fin de semana posterior a Acción de Gracias, que tradicionalmente presenta una oferta más limitada. También se posicionó como el mayor debut del año para una cinta clasificada PG-13 y el segundo mejor estreno de terror, solo superado por “The Conjuring: Last Rites”.

La franquicia —basada en el popular videojuego— gira en torno a Freddy Fazbear’s Pizza, un restaurante familiar cuyos robots animatrónicos se vuelven mortales durante la noche. La fórmula volvió a captar el interés del público juvenil y de los seguidores del juego.

“Ha habido mucho pesimismo sobre la industria en general, pero esta película ayudó a impulsar el mayor fin de semana posterior a Acción de Gracias de nuestra historia”, declaró Jim Orr, jefe de distribución doméstica de Universal.

Un éxito que refuerza el poder del cine en salas

La primera entrega, producida también por Blumhouse, debutó con 80 millones de dólares en octubre de 2023, aun estando disponible en Peacock. Esta vez, Universal apostó por un estreno exclusivamente en cines para la secuela, que costó 36 millones de dólares y se perfila como otro éxito rotundo para el estudio.

El desempeño confirma que las proyecciones teatrales mantienen una enorme fuerza comercial, incluso en medio de las discusiones sobre el impacto que podría tener la futura adquisición de Warner Bros. por parte de Netflix.

El filme contó nuevamente con el creador del juego, Scott Cawthon, como guionista, así como con el regreso de Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Elizabeth Lail y la directora Emma Tammi. Las críticas, sin embargo, fueron más duras que en la cinta original. En su reseña para The Associated Press, Mark Kennedy le otorgó cero estrellas y la describió como un “desastre incoherente”.

No obstante, la audiencia respondió con entusiasmo: según PostTrak, el 70% de los espectadores afirmó que “definitivamente” recomendaría la película a sus amigos.

La fuerza del público joven impulsa el fin de semana

Paul Dergarabedian, analista de Comscore, destacó que el sector subestima con frecuencia el poder del público adolescente vinculado a los videojuegos, un grupo que una vez más demostró su fidelidad cuando encuentra el título adecuado.

Ese impulso permitió que “Zootopia 2”, de Disney, descendiera al segundo lugar en su segundo fin de semana con 43 millones de dólares en Norteamérica. Aun así, su desempeño sigue siendo extraordinario: con 219 millones provenientes de 52 territorios, su acumulado global asciende a 915,8 millones de dólares. Con ello, Disney supera los 5.000 millones a nivel mundial, el único estudio en lograrlo este año.

En tercer lugar se ubicó “Wicked: For Good”, también de Universal, con 16,8 millones de dólares que elevan su total doméstico a unos 297 millones.

Wicked: For Good

El anime “Jujutsu Kaisen: Execution”, distribuido por Gkids, debutó con 10,2 millones, mientras que “Now You See Me: Now You Don’t” de Lionsgate completó el top cinco con 3,5 millones, llegando a un total global de 210 millones.

Estrenos alternativos y avances del mercado

“Kill Bill: The Whole Bloody Affair” quedó muy cerca del quinto puesto con 3,3 millones recaudados en 1.198 salas. Esta versión unificada de Quentin Tarantino alcanza cuatro horas y 35 minutos de duración, con un intermedio incluido, y recibió un inusual A+ en CinemaScore, destacándose entre un público mayoritariamente masculino.

El éxito fue tan notable que Lionsgate explora la posibilidad de extender la exhibición, especialmente en funciones de 70mm y 35mm, que han registrado aforos completos. Paralelamente, la actriz Lucy Liu vivió un gran fin de semana con el drama independiente “Rosemead”, que logró 50.243 dólares en una sola sala del AMC Lincoln Square de Nueva York.

Otro lanzamiento destacado fue la versión filmada de la reposición de “Merrily We Roll Along”, con Jonathan Groff, Daniel Radcliffe y Lindsay Mendez, que debutó justo fuera del top 10 con 1,2 millones en 1.084 pantallas.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair

La taquilla doméstica de 2024 superó los 8.000 millones este fin de semana. Desde la pandemia, solo en 2023 se sobrepasó el umbral de los 9.000 millones, impulsado por el fenómeno de “Barbie”. Antes de 2020, era habitual que la industria alcanzara los 11.000 millones.

“No es imposible, pero cada película tendrá que superar las expectativas para alcanzar los 9.000 millones”, advirtió Dergarabedian.

Estimado de las diez películas más taquilleras (viernes a domingo, EE.UU. y Canadá)