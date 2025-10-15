Higüey.- Un intercambio de disparos ocurrido en el sector La Doble Vía del municipio de Higüey dejó como resultado la muerte de un hombre y su hijo adolescente gravemente herido, según informaron fuentes locales.

El fallecido fue identificado como Jasasiel Benjamín Valdés, quien recibió múltiples impactos de bala que le provocaron la muerte en el lugar del hecho. Su hijo, de 16 años, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones legales, fue trasladado de emergencia a un centro médico de la zona, donde fue intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de sus heridas.

Hasta el momento, las autoridades policiales no han ofrecido detalles sobre las causas del tiroteo ni sobre la identidad de los posibles responsables. El caso se encuentra bajo investigación por parte del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación por la violencia registrada en la zona y solicitaron mayor vigilancia policial para evitar nuevos hechos lamentables.