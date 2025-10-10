Santo Domingo.– Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto al Ministerio Público y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), ocuparon 15 frascos que simulaban ser gotas para el pelo, pero estaban llenos de cocaína líquida, en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG).

La droga fue descubierta dentro de una caja que, según las investigaciones preliminares, sería enviada a Philadelphia, Estados Unidos. Una unidad canina dio la alerta positiva durante la inspección, lo que permitió a los agentes hallar los envases con la sustancia diluida.

El peso exacto de la cocaína líquida será determinado por el INACIF.

Según las autoridades, la caja habría sido enviada por un hombre con dirección en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, y estaba destinada a una mujer domiciliada en Annsburry, Philadelphia.

Los frascos fueron embalados como evidencia y entregados bajo cadena de custodia al Ministerio Público para continuar con la investigación.

La DNCD y las autoridades aeroportuarias han reforzado sus operativos de inspección en aeropuertos y puertos del país, logrando frustrar diversos envíos de sustancias narcóticas a Estados Unidos y Europa mediante métodos de ocultamiento innovadores, como el hallazgo de esta cocaína líquida dentro de frascos que simulaban productos de uso cotidiano.