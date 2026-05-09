Victor Wembanyama ofreció otra actuación magistral con 39 puntos, 15 rebotes y una defensa demoledora para los San Antonio Spurs, que tomaron la delantera 2-1 en la serie de segunda ronda de los playoffs de la NBA con una victoria de 115-108 sobre los Minnesota Timberwolves el viernes por la noche.

WEMBY WENT OFF IN GAME 3!



👽 39 PTS (13-18 FGM)

👽 15 REB

👽 5 BLK

👽 3 3PM



SPURS TAKE A 2-1 SERIES LEAD IN THE WEST SEMIS 🍿 pic.twitter.com/HbAGXUTkBo — NBA (@NBA) May 9, 2026

Noche brutal para Wembanyama

Wembanyama encestó 13 de 18 tiros de campo y 10 de 12 tiros libres, además de sumar cinco bloqueos y una noche completa de dominio en la pintura, mientras que los Spurs consiguieron su segunda victoria consecutiva tras perder el primer partido en casa.

“Era como mantener el barco a flote. Teníamos ventaja. No necesitábamos apresurarnos. Necesitábamos ser constantes”, dijo Wembanyama.

De’Aaron Fox anotó 17 puntos, y Stephon Castle aportó 13 puntos y 12 asistencias, con un diferencial de +17, el más alto del equipo.

Anthony Edwards anotó 32 puntos y capturó 14 rebotes, y Naz Reid añadió 18 puntos y nueve rebotes para los Wolves, cuya defensa los mantuvo con vida tras un pésimo comienzo, pero permitió que los Spurs anotaran 6 de 10 triples en el crucial tercer cuarto.

Minnesota será la sede del cuarto partido el domingo por la noche. La serie regresa a San Antonio para el quinto partido el martes.

Edwards lució bien

Edwards, quien demostró una vez más a Minnesota su rápida capacidad de recuperación al regresar de una profunda contusión ósea en su rodilla izquierda hiperextendida después de solo una semana para ser titular en la serie, anotó 22 puntos en la primera mitad para ayudarlos a remontar una desventaja inicial de 18-3.

“Él lo necesitaba. Nosotros lo necesitábamos”, dijo el entrenador Chris Finch. “Está luchando por recuperarse para jugar un partido como este, y no podría haber llegado en mejor momento. Desafortunadamente, no pudimos obtener el resultado que lo acompañaba”.

Los Wolves fallaron sus primeros 12 tiros y no consiguieron anotar una canasta hasta que Rudy Gobert anotó tras un rebote ofensivo cuando habían transcurrido 6:52, pero a diferencia de la paliza de 133-95 que sufrieron en el segundo partido el miércoles, tenían la inteligencia defensiva y la tenacidad necesarias para compensar los largos periodos de inactividad en los tiros.

Edwards anotó un tiro de 31 pies sobre la bocina al final del primer cuarto, y McDaniels encestó un triple desde el lateral para terminar la primera mitad con un empate a 51.

McDaniels y Julius Randle fueron los más perjudicados por la presencia de Wembanyama, incapaces de desplegar su juego de corto alcance y de ataque al aro. Entre ambos, anotaron un total de 8 de 34 tiros de campo.

“Entré al vestuario y les dije a los chicos que teníamos varias oportunidades claras de tiro”, dijo Edwards. “Si metemos nuestros tiros, ganamos este partido”.