Santo Domingo.- Miembros de la Fiscalía de Persecución de Drogas Narcóticas de Santiago y oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), apoyados por la Dirección de Aduanas (DGA), arrestaron a cuatro hombres que integraban una estructura de narcotráfico internacional, durante labores de inteligencia operativa, desarrolladas en el Aeropuerto Internacional de Santiago.

Los detenidos Harrison Antonio Paulino, Ronaldo Rodríguez Durán, Ramón Antonio Rodríguez y el sargento del Ejército Sequiel Segura Alcántara, trabajaban en el área de monitoreo, inspectoría y seguridad del Aeropuerto Internacional del Cibao.

Su arresto se produjo con la colaboración de la DGA y tras una labor de inteligencia de varios meses.

Vinculados a red

Los arrestados están vinculados a una red de narcotráfico a la que en junio de este año se le ocupó 60 paquetes de marihuana, un arma de fuego y dinero en efectivo, durante un allanamiento en el Residencial Green Thomas, del sector Villa María, El Rosal.

Al incursionar en el apartamento, que servía de acopio y empaque de drogas, las autoridades localizaron cinco maletas, donde se ocuparon los paquetes del vegetal, todos envueltos en fundas plásticas de color negro, con un peso preliminar de 61.1 libras.

Narcotráfico internacional

Por el caso, registrado en junio de este 2025, guardan prisión varias personas, incluyendo a Víctor Founder, cabecilla de la estructura de narcotráfico internacional.

De acuerdo a la investigación, la red reclutaba personas para traer marihuana desde Estados Unidos, a través de los aeropuertos, para luego distribuirla en provincias de la región del Cibao.

Los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, mientras el Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones.

Dirección General de Comunicación, Prensa y RRPPMinisterio Público RDViernes, 5 de diciembre de 2025.