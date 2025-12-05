Santo Domingo.– En una sesión extraordinaria, el Senado de la República aprobó este viernes de forma unánime, las modificaciones al proyecto de Ley Orgánica del Código Procesal Penal (CPP), enviadas por la Cámara de Diputados.

Con esta decisión, el Congreso avanza en una de las reformas jurídicas más relevantes de los últimos años, orientada a fortalecer las garantías constitucionales y modernizar la administración de justicia.

La iniciativa, impulsada por los senadores Cristóbal Venerado Castillo, Félix Bautista, Antonio Taveras Guzmán y Omar Fernández, introduce ajustes que refuerzan el debido proceso, amplían la protección a la dignidad humana y actualizan procedimientos para hacer el sistema penal más ágil, transparente y eficiente.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destacó que la aprobación fortalece el compromiso institucional con la protección de los derechos fundamentales.

Invitó a la ciudadanía a emitir críticas objetivas sobre la reforma y valoró el trabajo técnico de la comisión especial que analizó el proyecto.

Modificaciones principales

La reforma incorpora 60 artículos que redefinen plazos procesales, medidas de coerción, reglas sobre arraigo y atribuciones del juez de ejecución. También consolida el principio del juez natural y armoniza conceptos con el nuevo Código Penal.

El texto prioriza la mínima intervención penal, la aplicación inmediata de las normas procesales y la celeridad mediante acuerdos desde cualquier etapa del proceso.

El estudio del proyecto requirió 118 horas de trabajo, distribuidas en 14 reuniones de la comisión especial, 18 de subcomisión y cuatro jornadas técnicas de revisión.

Otras decisiones

Durante la sesión, el Senado también acogió la observación del Poder Ejecutivo a la Ley que modifica la Ley 225-20 sobre gestión integral de residuos sólidos, que ahora pasa nuevamente a la Cámara de Diputados.



El Pleno concluyó con un minuto de silencio en memoria de Felipe Corporán, Mario Ureña, Víctor Suárez Henríquez y Olegario Lantigua.