Fiscal acusado de soborno llega al tribunal para conocer medida de coerción

El fiscal Aurelio Valdez Alcántara llega a audiencia donde se le conocerá medida de coerción por presunto soborno./ Foto: Guillermo Burgos.

Santo Domingo.— El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de presuntamente recibir un soborno de 10 mil dólares, llegó este viernes a la sala de audiencias de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación donde se le conocerá medida de coerción, tras un aplazamiento para que pudiera preparar su defensa junto a sus abogados.

La magistrada Ysis Muñiz, de la Segunda Sala de la Corte Penal, dispuso el aplazamiento tras acoger la solicitud del abogado Valentín Medrano, representante legal del imputado.

De acuerdo con el expediente, el procurador fiscal habría recibido el dinero de una persona investigada por presunto fraude en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

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El arresto se produjo el 27 de marzo en horas de la noche, en el parqueo de una plaza comercial del Distrito Nacional, tras una investigación coordinada por el Ministerio Público.

El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, indicó que el proceso investigativo sobre el caso continúa en curso.

La investigación fue realizada por instrucciones de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.