Cuatro de los clubes más tradicionales y exitosos en el baloncesto distrital inician este martes las semifinales, en la que se enfrentarán “los santos y villanos”.

Los clubes San Carlos y San Lázaro, representantes del sector que lleva su mismo nombre, se enfrentarán a Rafael Barias y Mauricio Báez, quienes defenderán el honor de Villa Consuelo y Villa Juana.

Mauricio Báez abrirá el telón frente a San Lázaro a las 7:00 de la noche, mientras que el Rafael Barias se medirá al club San Lázaro en el encuentro de segunda hora.

Los Santos favoritos

San Carlos y San Lázaro se perfilan como favoritos en sus respectivas series. Fueron los dos equipos más dominantes en la etapa regular y clasificaron a la semifinal en primer y segundo lugar respectivamente.

Juan Guerrero, Luis David Montero y Eddy Polanco, encabezaron la extraordinaria temporada de San Carlos, equipo que vivió un proceso de reestructuración, dándo cabida a nuevos integrantes. San Carlos consiguió al menos una victoria frente a todos los clubes restantes del torneo.

Es el único equipo que permanece con sus refuerzos desde el inicio (Tyran De Latibeaudiere y Jayson Valdez). San Carlos ganó la serie (2-0) ante Rafael Barias.

Los lazareños demostraron esta temporada que tienen el material para ser campeones.

Sus refuerzos Ángel Núñez y Víctor Liz, junto a la última adición de Adonys Henríquez, son jugadores probados en el baloncesto local y los que están llamados a liderar a San Lázaro contra los actuales bicampeones.

San Lázaro ganó un partido viniendo de atrás contra Mauricio Báez que finalizó en tiempo extra en la fase regular.

Mauricio y Barias

Si hay dos clubes que conocen el éxito en el baloncesto distrital, son el Mauricio Báez y Rafael Barias.

Mauricio Báez es el equipo bicampeón y aunque no lució tan dominante como de costumbre en la etapa regular, pudieron ajustar a la hora correcta y volver a ser una potencia en el torneo.

Los hermanos Gerardo y Juan Miguel Suero, junto a Richard Bautista y Luismal Ferreiras, parte de los titulares de los últimos dos campeonatos están listos para reafirmar y dar el paso a las finales por noveno torneo consecutivo.

Para esta etapa, Mauricio apuesta a un estilo de juego diferente con el “small ball” con la contratación del refuerzo Michael Warren, quien está llamado a ser otra arma ofensiva importante en las aspiraciones mauricianas.

Rafael Barias logró la clasificación en el último juego de la fase de eliminación. Brayan Ramírez. Jonathan Araujo y Eusebio Suero tendrán la responsabilidad de jugar al mejor nivel posible para sorprender a los sancarleños.

La carta de presentación del Barias es su defensa y es el recurso al que apelarán para tratar de equipararse a San Carlos. James Montgomery debuta hoy por los barianos en sustitución de Jordan Goldwire.