Grupo Humano presenta edición 2026 de Madres Solidarias

Algunas de las piezas de joyería elaboradas en oro laminado de 18 kilates

Santo Domingo.- Bajo el lema “Ocho causas, miles de latidos, un mismo corazón”, el programa Humano de Corazón, brazo de responsabilidad social de Grupo Humano, presentó la novena edición de su colección Madres Solidarias, una propuesta que este año reúne ocho causas benéficas.

La iniciativa que busca recaudar fondos para fundaciones que trabajan en favor de niños en situación vulnerable en República Dominicana, incluye piezas de joyería elaboradas en oro laminado de 18 kilates, con diseños minimalistas y cristales de colores que representan distintas causas vinculadas a la salud, inclusión y bienestar infantil.

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Como parte de la campaña del Mes de las Madres, las ventas de estas piezas serán destinadas a apoyar los programas de las organizaciones beneficiadas.

Durante la presentación, Cynthia Modesto, gerente senior de Relaciones Públicas y Sostenibilidad de Grupo Humano, destacó que Madres Solidarias se ha convertido en una plataforma de esperanza y transformación social, donde cada compra aporta directamente a cambiar vidas.

Historia

Desde su creación, Humano de Corazón ha impactado a más de 11 mil niños y ha destinado más de 100 millones de pesos a proyectos sociales desarrollados junto a fundaciones aliadas como Amigos por el Síndrome de Down, Aprendiendo a Vivir, Heart Care Dominicana, Luz y Esperanza por el Autismo, Nido para Ángeles, Nuestros Pequeños Hermanos, St. Jude y World Vision.

La colección está disponible en la plataforma oficial de Humano de Corazón.