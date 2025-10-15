Santo Domingo.– El Ministerio de Interior y Policía informó que la República Dominicana fue elegida para ejercer la Presidencia Pro Tempore del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), correspondiente al período 2026–2027.

La designación representa un logro diplomático y estratégico para el país y para toda la región latinoamericana, al reconocer la capacidad institucional y técnica de la nación caribeña para liderar la cooperación regional en temas de seguridad interior y justicia.

De acuerdo con el comunicado, esta elección refleja la confianza de la Unión Europea en el trabajo que ha desarrollado la República Dominicana en materia de modernización institucional, fortalecimiento de la gobernanza democrática y lucha contra el crimen organizado.

El CLASI, una iniciativa respaldada por el programa EL PAcCTO de la Unión Europea, reúne a países de América Latina comprometidos con la coordinación de políticas de seguridad, justicia y prevención del delito.

El liderazgo dominicano se ejecutará a través del Viceministerio de Seguridad Interior, que asumirá la representación ante el comité y tendrá a su cargo la coordinación de políticas interinstitucionales, el vínculo con organismos internacionales y la definición de líneas estratégicas para la región.

El Ministerio destacó que este rol implicará promover alianzas multilaterales, integrar esfuerzos institucionales y aplicar modelos de seguridad basados en evidencia, innovación y eficiencia operativa, con enfoque en los derechos humanos.

Desde la Presidencia Pro Tempore, la República Dominicana impulsará una agenda regional orientada a la cooperación técnica, la formación especializada del personal de seguridad y la interoperabilidad de las agencias policiales.

Asimismo, promoverá acciones conjuntas para prevenir y combatir delitos transnacionales, entre ellos la trata de personas, el narcotráfico, los ciberdelitos y el tráfico ilícito de armas.

El país también trabajará en la creación de estándares regionales de buenas prácticas, el fortalecimiento institucional y el desarrollo de sistemas de información compartidos que permitan tomar decisiones basadas en análisis y resultados verificables.

El Ministerio de Interior y Policía señaló que este liderazgo permitirá ampliar la cooperación con la Unión Europea y los países miembros de CLASI, favoreciendo el intercambio de experiencias, la asistencia técnica y la ejecución de proyectos de seguridad con impacto sostenible.

La Presidencia Pro Tempore consolidará la posición de la República Dominicana como referente regional en materia de seguridad y diplomacia, así como un socio confiable dentro de la arquitectura hemisférica de cooperación.

Según la institución, asumir este cargo no solo constituye un reconocimiento al progreso institucional del país, sino también una oportunidad para fortalecer la integración regional y avanzar hacia una América Latina más segura, coordinada y resiliente frente a los desafíos globales.