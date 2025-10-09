Redacción deportes.— La dominicana Yudelina Mejía derribó el muro y, tras quedarse a las puertas del podio tanto en los Juegos Olímpicos de París como en los Mundiales del año pasado en Manama, logró su primera medalla en una cita universal, al coronarse este jueves nueva campeona del mundo en la modalidad de arrancada, en la categoría de 86 kilos.

No fue la única presea de la levantadora caribeña, de 28 años, quien además se colgó la medalla de plata en las modalidades de envión (dos tiempos) y en el total olímpico, en las que Mejía fue superada por la noruega Solfrid Koanda, vigente campeona olímpica.

Un desenlace que parecía distinto tras la sobresaliente actuación de la dominicana en arrancada, donde la atleta oriunda de El Seibo subió al primer escalón del podio con una marca de 122 kilos.

Koanda, pese al apoyo del público en el Fordehuset, tuvo que conformarse con la plata, con un registro de 120 kilos, tras fallar en su intento de levantar 123.

El resultado se invirtió en la modalidad de dos tiempos, donde Mejía debió resignarse al segundo lugar al fallar su intento final sobre 153 kilos. Su mejor levantamiento fue de 149 kilos, tres menos que la noruega, quien alzando 152 kilos se quedó con el oro en los dos tiempos y en el total olímpico.

En la suma general, Yudelina Mejía cerró con un total de 271 kilos (122 en arrancada y 149 en dos tiempos), apenas un kilo menos que Koanda, que se impuso con 272 kilos para quedarse con el título absoluto.