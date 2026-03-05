Dominicana practicará esta tarde en Loan Depot Park

La selección dominicana de béisbol que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 practicará este jueves a las 3:00 de la tarde en el Loand Depot Park de la ciudad de Miami, un día de su debut en el evento este viernes contra Nicaragua.

La tropa dirigida por Albert Pujols llegó la noche del miércoles a Miami, luego de disputar la Dominican Series contra los Tigres de Detroit.

El dirigente dominicano estableció esta única práctica para darle un espacio de descanso al equipo, tras el viaje de regreso a Miami.

Sánchez a la lomita

Christopher Sánchez, estelar de los Filis de Filadelfia será el abridor por República Dominicana contra Nicaragua.

El partido será a las 8:00 de la noche y República Dominicana jugará como dueño de casa.

Puedes leer: La Sotomania lista para deleitar Miami

Sánchez tuvo récord de 13 triunfos y cinco derrotas en la pasada estación con los Filis.

Ponchó a 212 contrarios con efectividad de 2.50, estadísticas que lo situaron como tercero en las votaciones para el Cy Young de la Liga Nacional.