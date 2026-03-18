Fernando Tatis Jr. se ha convertido oficialmente en la nueva cara de la marca japonesa de té verde Ito En, tras protagonizar uno de los momentos populares del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

A diferencia de otros atletas que suelen retirar productos no patrocinados de la mesa, «El Niño» decidió mantener la botella frente a él durante la rueda de prensa posterior al juego contra Israel.

Con el carisma que lo caracteriza, Tatis hizo un gesto jocoso con las manos indicando que lo llamaran, convirtiendo hoy esa acción en una realidad publicitaria.

La marca japonesa no dejó pasar la oportunidad y respondió al llamado del campocorto de los Padres de San Diego.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, Tatis Jr. confirmó la alianza agradeciendo a la empresa por contactarlo tras su gesto en el torneo.

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«Gracias, Ito En, por contactarnos, y aquí estamos. Es muy bueno. ¡Oishii! Me encanta Japón y el té verde», publicó el jugador.

En el audiovisual, el pelotero aparece disfrutando del producto y expresando su aprobación con la palabra «¡Oishii!» (¡delicioso!), destacando además su aprecio por la cultura de Japón y las propiedades de la bebida.

Esta colaboración también ha sido lanzada en las plataformas oficiales de Ito En en Japón; lo que comenzó como una ocurrencia espontánea, terminó transformándose en un contrato de patrocinio formal.