La cantante dominicana Natti Natasha realizó este lunes el lanzamiento ceremonial previo al partido entre República Dominicana e Israel en el Clásico Mundial de Béisbol.

Con Vladimir Guerrero Jr. como cátcher, Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, nombre real de la artista, se presentó luciendo una chaqueta con símbolos y colores representativos de su país, en el partido disputado en el LoanDepot Park, en Miami, Florida.

A través de sus redes sociales, compartió fotos y videos del momento junto a su esposo, el productor musical Raphy Pina, y sus hijos.

Natti Natasha junto a Vladimir Guerrero Jr.

En declaraciones a la presentadora dominicana Paloma Almonte, motivó a los dominicanos a seguir adelante, disfrutar del momento y aseguró que el equipo dominicano saldrá victorioso.

Durante el juego, Natti Natasha permaneció como espectadora y mostró su emoción ante el jonrón con bases llenas del jugador Fernando Tatis Jr.

Puedes leer: Luis Abinader gozó más que cualquiera el triunfo de República Dominicana

En partidos anteriores también se realizaron lanzamientos ceremoniales con personalidades dominicanas. En el partido inaugural contra Nicaragua, la primera bola estuvo a cargo del presidente Luis Abinader, mientras que en el duelo frente a Países Bajos, el lanzamiento fue realizado por el empresario y creador de contenido Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke.