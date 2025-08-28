SANTO DOMINGO.– La Selección de Baloncesto de la República Dominicana quedó eliminada del FIBA AmeriCup 2025, luego de caer 94-82 frente a Brasil en un partido intenso y cargado de emociones.

Un duelo físico y con expulsiones

El encuentro estuvo marcado por la dureza en defensa y la tensión en la cancha. Los dominicanos sufrieron dos expulsiones clave: Jean Montero por falta antideportiva y Andrés Feliz por acumulación de faltas. La zaga dominicana, que llegaba como la tercera mejor del torneo, no pudo contener la ofensiva brasileña, que tiró para un 54 % de campo.

Claves del triunfo brasileño

Brasil dominó el partido desde los rebotes ofensivos y la presión defensiva. El conjunto suramericano forzó 12 pérdidas de balón a Dominicana, generando 14 puntos directos, además de sumar 13 puntos en segundas oportunidades, que resultaron determinantes en la segunda mitad.

Brasil avanza a semifinales y extiende su dominio histórico sobre Dominicana a 12 victorias

Otro aspecto negativo para los quisqueyanos fue la baja efectividad en la línea de libres: apenas 17 de 26 encestados (65.4 %), desperdiciando así oportunidades valiosas de mantenerse en el juego.

Líderes en la cancha

Por República Dominicana, Andrés Feliz fue el máximo anotador con 14 puntos y 7 asistencias, mientras que Ángel Núñez lideró en rebotes con 6 capturas.

En la ofensiva brasileña destacaron Georginho de Paula, con 28 puntos, y Yago Santos, con 25 unidades, quienes marcaron la diferencia en el marcador.

Historia que se repite

Con la victoria, Brasil avanza a semifinales, donde enfrentará al ganador entre Estados Unidos y Uruguay. Para Dominicana, la eliminación llegó en la misma etapa de cuartos de final y ante el mismo rival que en la edición de 2022, pese a haber clasificado invicta en la fase de grupos.

El triunfo también amplió el dominio histórico de Brasil sobre República Dominicana en competiciones oficiales FIBA, colocando el registro en 12 victorias contra apenas 2 derrotas.