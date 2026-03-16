Dominicanos en El Bronx impulsan jornada de recolección de firmas para primarias demócratas

Dominicanos voluntarios y simpatizantes del Partido Demócrata en El Bronx iniciaron este fin de semana una jornada llamada “Día de Acción para la Petición” (Petition Day of Action), con el objetivo de recolectar firmas y asegurar que varios funcionarios electos locales puedan aparecer en la boleta de las primarias del próximo 23 de junio.

Los participantes explicaron que la recolección de firmas es un paso clave dentro del sistema electoral de Nueva York, ya que permite a los candidatos cumplir con los requisitos legales necesarios para poder competir oficialmente en las elecciones primarias.

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Además, señalaron que este tipo de actividades también ayuda a fortalecer la democracia a nivel local y promueve una mayor participación de la comunidad. Durante la jornada, los equipos de trabajo visitan a residentes de los distritos, lo que permite un contacto más directo entre los representantes electos y las personas que viven en esas comunidades.

La actividad contó con el apoyo de los equipos de campaña del congresista Adriano Espaillat (D-13) y de los asambleístas estatales George Álvarez (D-78) y Jeffrey Dinowitz (D-81), quienes buscan asegurar su presencia en la boleta de las primarias demócratas.

El encuentro se realizó la mañana del pasado sábado en el restaurante Caridad, ubicado en el 135 W de Kingsbridge Rd, en El Bronx.