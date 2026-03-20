Los dominicanos que viven en esta ciudad dicen estar agradecidos con las autoridades de Estados Unidos, ya que la República Dominicana no fue incluida en la lista de países cuyos ciudadanos tendrán que pagar una fianza de hasta 15 mil dólares para obtener visas de turismo y negocios (B1/B2).

Según explican, esta decisión es un alivio, porque muchos tienen familiares y amigos que viajan con frecuencia a EE. UU. y una medida así habría afectado bastante a los dominicanos.

La noticia surge luego de que, este miércoles, el Departamento de Estado anunciara que a partir del 2 de abril se sumarán 12 países más a este programa, alcanzando un total de 50 naciones incluidas.

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De acuerdo con el gobierno estadounidense, esta fianza funciona como una garantía: se devuelve a quienes cumplen con su visa y regresan a su país a tiempo. En cambio, si alguien se queda más de lo permitido, ese dinero se usa para cubrir los gastos de su deportación.

Las autoridades aseguran que el sistema ha dado resultados, ya que la gran mayoría de quienes han viajado bajo este programa han regresado dentro del plazo establecido.

Esta medida forma parte de una serie de políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, enfocadas en reducir la migración irregular hacia Estados Unidos.

En la lista de países afectados figuran naciones como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bangladés, Nigeria, Senegal, entre muchas otras de África, Asia y el Caribe.

El comunicado está firmado por varios dominicanos residentes, entre ellos Juan Antonio Báez, José Minaya, Wilfredo Díaz, Ramón Francisco Ortiz, Melanio López, Josefina de Mena, Juana Rodríguez, Víctor Sierra, Emmanuel Pozo y Francis Ortega.