Dominicanos siguen viajando a EEUU usando «vuelta por México»

Santo Domingo.- Muchos dominicanos continúan viajando de manera ilegal hacia Estados Unidos, utilizando a México como trampolín y con el incentivo de que no encuentran obstáculos para quedarse en territorio estadounidense, una vez que hayan cruzado el río Bravo.

Los quisqueyanos primero viajan a países centroamericanos como El Salvador y Guatemala, y desde allí se trasladan a México, donde operan grupos de traficantes de ilegales denominados «coyotes».

Tras ingresar a territorio azteca, los ilegales inician un largo viaje hacia la frontera entre México y Estados Unidos, en una travesía peligrosa, que ha costado la vida a cientos de inmigrantes, la mayoría de ellos centroamericanos.

En el tiempo que tenemos dándole seguimiento al tema, ningún dominicano que haya viajado por esa vía ha sido devuelto por las autoridades estadounidenses, que, por el contrario, les otorgan un permiso de estadía para que puedan trabajar en ese país.

De acuerdo a expertos en migración, ello constituye un incentivo para que más dominicanos inicien la aventura, cuyo costo, por lo regular, supera los 400 mil pesos.

«No han devuelto el primero, por ello me estoy preparando para irme, porque si me quedo aquí (en RD), no progresaré», dijo una joven que asegura tener el dinero acumulado para iniciar el viaje vía Centroamérica.

La joven reconoce que el viaje es bastante peligroso, pero asegura que «si llego a la frontera y cruzo, me otorgan un permiso».

«El problema mayor está en México, porque allí se te puede agotar el dinero y entonces tener que hacer cosas que no estaban en tus planes», piensa la joven mujer.

Recientemente, un grupo de dominicanos logró llegar al estado de Texas, tras cruzar, por la noche, el río Bravo, con el objetivo de que las autoridades de esa demarcación estadounidense los envíen a Nueva York, donde cuentan con algún familiar.