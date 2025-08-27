Redacción Internacional, 27 de Agosto (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está trabajando con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; el líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune, y con otros políticos del Partido Republicano para alumbrar un “proyecto de ley integral contra el crimen«.

“Es lo que nuestro país necesita, ¡y YA!”, dijo el presidente en un mensaje en su red social, Truth Social, que remató con su eslogan -“MAKE AMERICA GREAT AGAIN»- y en el que no dio más detalles sobre ese “proyecto de ley integral contra el crimen«.

A este respecto Trump señaló que habrá más información próximamente.

El presidente de Estados Unidos, inmerso en su campaña contra el crimen, escribió en un mensaje posterior que las cifras de delitos han disminuido “mucho” en Washington D.C., donde pedirá la pena de muerte para todo aquel que cometa un asesinato.

El mandatario lo ha dado a conocer recientemente, después de poner hace dos semanas a la Policía bajo control federal y activar a la Guardia Nacional en la capital estadounidense, alegando que la “inseguridad está fuera de control” en la ciudad.

Trump, que ya había activado a la Guardia Nacional en Los Ángeles para contener protestas contra las redadas migratorias y al hacerlo en Washington D.C. advirtió a otras ciudades demócratas para que “se limpien por sí solas”, se ha mostrado partidario de llevar a la fuerza militar de reserva a otras urbes como a Chicago, un “desastre”.

“La ciudad de Chicago no necesita estar en una situación de ocupación militar”, ha asegurado el alcalde de esa ciudad de Illinois, el demócrata Brandon Johnson, a quien Trump había llamado “incompetente».

Según avanzó The Washington Post, el Pentágono habría estado preparando durante semanas el despliegue militar en Chicago, la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos. EFE