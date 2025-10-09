ARCHIVO - En esta combinación de imágenes, Kendrick Lamar (izquierda) aparece en los MTV Video Music Awards el 27 de agosto de 2017 en Inglewood, California, y Drake (derecha) aparece en el estreno de la serie "Euphoria" en Los Ángeles el 4 de junio de 2019. (Fotos AP/Chris Pizzello, Archivo)

Nueva York.– Una jueza estadounidense rechazó este jueves la demanda por difamación presentada por el rapero Drake contra el sello Universal Music Group, relacionada con la promoción del tema de Kendrick Lamar, ‘Not Like Us’, que lo acusa de pedofilia.

La jueza Jeanette Vargas consideró que Lamar, estadounidense e inusual ganador del premio Pulitzer por su lírica, expuso una «opinión» que no constituye difamación, recoge Variety, poniendo punto final a una disputa del mundo del rap que saltó a la cultura pop general este año.

Lamar protagonizó el concierto de medio tiempo del Super Bowl, el mayor acontecimiento deportivo y mediático en EE.UU., con tantos espectadores que sus anuncios publicitarios son los más caros, e interpretó ‘Not Like Us’, que fue coreada por el estadio.

También te puede interesar:

La jueza dijo que «el hecho de que la grabación se hiciera en medio de una batalla de rap es esencial para valorar su impacto en un oyente razonable», y señaló que en ese contexto las declaraciones de Lamar en la letra de la canción toman un carácter de opinión.

«Hasta las aparentes exposiciones de hechos asumen un carácter de exposición de opinión (…) cuando se hacen en el debate público, una disputa acalorada de trabajo u otras circunstancias en las que una audiencia puede anticipar el uso de epítetos, retórica feroz o hipérboles», dice.

BOGOTÁ (COLOMBIA), 09/10/2025.- Combo de fotografías de archivo de los cantantes Drake (i) y Kendrick Lamar. EFE/ Ailen Díaz/ Erik S. Lesser / ARCHIVO

El 4 de mayo de 2024, Lamar dio a conocer ‘Not Like Us’, ganadora a los Grammy a mejor grabación y canción del año, en la que repite unas acusaciones de hace una década de que Drake es un pedófilo y tiene una hija secreta a la que se niega a reconocer.

Drake demandó el pasado enero a Universal en un documento en el que no hizo mención a Lamar y en el que alegó que con ‘Not Like Us’, la discográfica «decidió publicar, promover, explotar y monetizar acusaciones que sabía no solo que eran falsas, sino también peligrosas».

Este rapero, que es conocido por aplastar a sus rivales con sus canciones y que fue una de las primeras celebridades en apoyar a Lamar, respondió a ese tema tipo ‘diss’ (de menosprecio) con otra canción, ‘The Heart Part 6’, en la que niega ser un pederasta.