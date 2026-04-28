La intervención estadounidense de 1965 no solo marcó un hito en la historia de la República Dominicana, sino que prefiguró el estilo de gestión de crisis que Johnson aplicaría en Vietnam.

A 61 años de la invasión

La desclasificación de las grabaciones de la Casa Blanca permite diseccionar la brecha entre la retórica pública de «misión humanitaria» y la realidad de contención ideológica.

La crisis dominicana de 1965 constituyó uno de los episodios más reveladores de la política exterior de la administración del entonces presidente estadounidense Lyndon B. Johnson.

La desclasificación de las grabaciones de la Casa Blanca, analizadas por el Archivo de Seguridad Nacional, permite hoy diseccionar la brecha existente entre la retórica pública de «misión humanitaria» y la realidad operativa de contención ideológica que caracterizó dicha intervención.

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Este análisis se centra en la gestión personal de Johnson, su dependencia de información de inteligencia muchas veces errónea y la carga de remordimiento que arrastró tras la decisión.

Aunque la narrativa oficial difundida por Johnson ante la nación el 28 de abril de 1965 enfatizaba la evacuación de ciudadanos estadounidenses una misión humanitaria y de mantenimiento del orden—, los documentos confirman un objetivo subyacente absoluto: impedir la instauración de un segundo Estado comunista en el Caribe.

La obsesión de Johnson por evitar una repetición del escenario cubano fue el motor de la intervención. Como declaró a su asesor de seguridad nacional, el temor era palpable: «No quiero despertarme… y descubrir que Castro está al mando».

Esta premisa, impulsada por informes de la CIA que sobredimensionaban la influencia cubana en el levantamiento dominicano, definió la postura inflexible del presidente estadounidense.

Las grabaciones ofrecen una visión cruda del proceso de toma de decisiones de Johnson, caracterizado por participación personal intensiva. Johnson no delegó la crisis; utilizó el teléfono como herramienta táctica para eludir protocolos jerárquicos y recibir informes directos desde Santo Domingo, el Pentágono y los emisarios en Puerto Rico (como Abe Fortas).

El presidente operaba con datos a menudo incompletos, erróneos o desactualizados. La falta de canales de comunicación seguros y la dependencia de improvisaciones como los códigos absurdos para comunicarse con el embajador Bennett evidencian la fragilidad operativa del mando en momentos críticos.

Disonancia Cognitiva

Existía una contradicción constante entre lo que Johnson exigía transmitir a la opinión pública para ganar apoyo político y lo que debatía privadamente sobre la realidad de los hechos en el terreno.

Uno de los hallazgos más significativos de los documentos de 2015 es la revelación de que, apenas semanas después de la intervención, Johnson expresó frustración y arrepentimiento personal. Las bajas estadounidenses y el desgaste político hicieron mella en su psique.

Sin embargo, esta introspección no se tradujo en una disculpa pública ni en una retirada. El arrepentimiento coexistía con una férrea convicción política: «Yo haría lo mismo ahora mismo». Esta postura define el pragmatismo despiadado de la época, donde la percepción de seguridad nacional justificaba cualquier costo humano o político, incluso cuando el propio decisor reconocía estar desorientado por los consejos recibidos.

La intervención dominicana de 1965 no solo marcó un hito en la historia de la República Dominicana, sino que prefiguró el estilo de gestión de crisis que Johnson aplicaría en Vietnam. La evidencia sugiere que la Administración fue víctima de sus propios prejuicios ideológicos, basando una acción militar de gran escala en una amenaza comunista que carecía de sustento empírico sólido.

El caso de 1965 sirve como un estudio de caso sobre los riesgos de la hiper-centralización del poder en la Casa Blanca y la peligrosa influencia que la inteligencia especulativa puede ejercer sobre el destino de naciones soberanas. Las cintas, más que registrar un evento histórico, documentan el peso de la soledad en el poder y la complejidad de justificar una política exterior basada en el miedo.

42 mil marines

Un despliegue de 42,000 efectivos en Santo Domingo, no solo habría sido innecesario para los objetivos iniciales de la Operación Power Pack (evacuación y aseguramiento de un perímetro), sino logísticamente inviable en cuestión de horas en el escenario urbano de la capital dominicana.

El contingente que desembarcó inicialmente el 28 de abril era, efectivamente, una brigada reforzada. Los registros militares confirman que la fuerza inicial de la Tercera Brigada Expedicionaria de los Marines contaba con aproximadamente 4,000 a 5,000 efectivos. Esta cifra es la que coincide con la observación de campo sobre la ocupación efectiva de la capital.

El origen de la confusión numérica de la cifra de los 42,000 soldados, que se repite frecuentemente en textos históricos, no corresponde a la capacidad de desembarco del 28 de abril, sino al volumen acumulado de todas las unidades estadounidenses (Marines, 82 Aerotransportada, apoyo logístico, etc.) que rotaron o permanecieron en el país durante el año que duró la presencia militar (hasta septiembre de 1966).

Es fundamental que en trabajos de investigación o crónicas históricas se haga esta distinción clara, ya que el uso de la cifra global de 42,000 para el primer día le resta rigor al análisis de la estrategia militar estadounidense, que inicialmente buscó un despliegue de fuerza quirúrgico y concentrado en puntos estratégicos de la capital, antes de escalar a la ocupación total que se menciona.

Lo que ocurrió la noche del 28 de abril fue el desembarco de aproximadamente 400 a 500 infantes de marina provenientes del portaaviones USS Boxer, con el objetivo declarado de evacuar ciudadanos estadounidenses y de otras nacionalidades desde el Hotel Embajador.

Hablar de una cifra tan baja como 42 marines ignora la realidad operativa. La intervención, denominada Operación Power Pack, escaló rápidamente de forma masiva. Para el 29 y 30 de abril, el despliegue ya incluía a la 82 División Aerotransportada del Ejército de los EE. UU. junto a los contingentes de infantes de marina.