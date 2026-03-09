Homenaje: RD conmemora el 209 aniversario del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez

Hoy, 9 de marzo, República Dominicana se viste de gala para celebrar el 209 aniversario del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, uno de los tres padres de la Patria y figura central en la construcción de identidad y soberanía nacional.

Nacido el 9 de marzo de 1817, Sánchez, se distinguió por ser un hombre de acción y convicción inquebrantable.

Junto a Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y otros valientes dominicanos y dominicanas, lideró el ideal de independencia que culminó en la histórica gesta del 27 de febrero de 1844.

Sánchez, no fue solo uno de los tres padres de la Patria, brazo ejecutor que tomó las riendas del movimiento en los momentos de mayor incertidumbre.

Mientras Duarte se encontraba en el exilio para evitar su captura, Sánchez asumió la jefatura de La Trinitaria; su pragmatismo permitió que las ideas independentistas se transformaran en un plan militar y político concreto.

Sánchez

Además de ser un luchador en el campo de batalla, Sánchez fue un arquitecto del pensamiento jurídico y político dominicano, participando activamente en la redacción del Manifiesto de los Pueblos de la parte Este de la Isla, documento fundamental para nuestra independencia.

Sánchez salió del país en septiembre de 1844, apenas siete meses después de la proclamación de la independencia.

Su partida no fue voluntaria, sino el resultado de una de las primeras y más profundas crisis políticas de la naciente República, debida principalmente a la traición y el autoritarismo de Pedro Santana.

En 1861, regresó al país entrando por Haití para combatir la anexión a España, impulsada por Santana; sin embargo, fue capturado en el poblado de El Cercado, San Juan de la Maguana.

El 4 de julio de 1861, momentos antes de ser fusilado, dejó un mensaje de paz y patriotismo que resuena hasta nuestros días: “Diga a los dominicanos que muero con la patria y por la patria, y a mi familia que no quiera vengar mi muerte”.

Hoy, el legado de Francisco del Rosario Sánchez sigue vivo como símbolo de sacrificio, valentía y amor por la patria.