Eco: el fascismo

Fue una felicidad encontrar entre mis regalos el libro: Umberto Eco: contra el fascismo. Eco, es el intelectual italiano de mayor renombre internacional y en la conferencia que dictó en la Universidad de Columbia, en Abril de 1995, pensada para un público norteamericano conmocionado con el descubrimiento de que en el país, USA, existían organizaciones paramilitares y militares de extrema derecha abiertamente fascistas.

En este artículo les resumo sus 14 claves para reconocer el fantasma del fascismo eterno, para que «el futuro no se parezca a nuestro peor pasado.

Una invitación a la memoria para que nunca demos algo por superado», con el objetivo, según Eco de «desenmascarar y apuntar con el índice a cada una de sus formas nuevas, todos los días, en todos los rincones del mundo».

Y, cito:

1.»-El culto a la tradición: El tradicionalismo es más antiguo que el fascismo. Es una reacción al racionalismo clásico, Como consecuencia ya no puede haber avance del saber porque la verdad ha sido anunciada de una vez por todas y lo único que podemos hacer es seguir interpretando su oscuro mensaje.

Es suficiente mirar el texto fundacional de cualquier movimiento fascista para encontrar a los principales pensadores tradicionalistas.

2.-Ideología basada en «sangre y tierra». Rechazo de la modernidad como negación de los valores espirituales tradicionales, de la Ilustración y la Edad de la Razón. En este sentido el fascismo se puede considerar como irracionalismo.

3.-Sospecha del pensar, sospecha de la cultura en la medida en que se identifica con actitudes criticas, por eso la declaración de Goebbels, artífice del aparato cultural de Hitler: «Cada vez que escucho la palabra cultura saco la pistola» y de expresiones como «Muera la inteligencia», «las Universidades como guarida de comunistas.

La sospecha de los intelectuales ha sido siempre un síntoma de fascismo, de ahí que su mayor empeño sea el de acusar a la cultura moderna de haber abandonado los valores tradicionales.

4.-El desacuerdo como traición.

El fascismo no puede aceptar el pensamiento crítico. El espíritu crítico realiza distinciones y distinguir es señal de modernidad donde el desacuerdo es un instrumento para el progreso de los conocimientos.

5.-Miedo a la diferencia. La diferencia y desacuerdo son signos de modernidad. El fascismo explota y exacerba el miedo a la diferencia. El primer llamado de los fascistas es contra «los intrusos». El fascismo es pues racista por definición.

6,-Movimiento de las clases medias frustradas. El fascismo surge de la frustración individual o social, por las crisis económicas o humillación política o el miedo a la presión de los grupos sociales subordinados. En una época en que los antiguos proletarios están convirtiéndose en pequeña burguesía, el fascismo encontrará su público en esta nueva mayoría.

(Continuará)