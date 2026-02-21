Las Ede buscan cubrir su déficit a costa de los que pagan

Al parecer las Ede buscan reducir su déficit cargando a los que pagan el peso de la ineficiencia en los cobros y las pérdidas de energía. Inaceptable.

Invita a pensar la suspensión de la graduación de 13 mil médicos en Brasil porque carecían de conocimientos mínimos para ejercer. ¿Qué les parece?

No se sabe cómo, pero el sector privado en Cuba ha comenzado a recibir combustible. ¿Sería parte de las negociaciones con Marco Rubio?

El nuevo director de la Policía tiene el reto de aclarar la muerte de un hombre bajo custodia en un destacamento de Santiago. Tiene que aclararse. ¿O no?

Como parece que hubo negligencia debe investigarse la muerte en Guerra de la joven Reynalda Carrasco. Es lo menos que debe hacerse. ¿Verdad?

La demolición del legendario puente de la 17 (calle) ha comenzado a debatirse. Si es que no aguanta más, es mejor precaver.

No han tenido repercusión unas declaraciones sobre el narco de la embajadora estadounidense en una entrevista con Alicia Ortega. ¡Extraño!

Lejos solicitar una investigación seria sobre violaciones atribuidas a médicos, el CMD los defiende a capa y espada. ¿Qué les parece?