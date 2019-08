PUERTO PLATA.- El piloto dominicano, Eduardo Yapor, nativo de Puerto Plata, llegó confiado del latinoamericano de minicross, donde sufrió una caída, sin embargo al ser interrogado habló contento y muy confiado, apuntó que correrá el domingo en Constanza.

Al conversar con la prensa, el jefe del team, señor Eduardo Yapor, éste dijo que el niño, al llegar al país, frente a todos manifestó que está muy bien y que va a Constanza a correr en las dos categorías menores, pee wee y super wee, las cuales encabeza.

“ya el niño fue chequeado por los médicos y no tiene nada”, dijo el señor Yapor, quien al preguntársele cómo se produjo la lesión del pequeño, dijo que en ese momento estaba delante en la competencia y se encontró con un piloto rezagado caído, por no pegarle subió por el peralte y cayó, sin ayuda, pues no se permite, no pudo encender el motor.

El niño quiso hablar y nos dijo: “… al doblar la curva vi al niño caído y por no darle me subí por el peralte y volé por el aire…, pero yo estoy muy bien, voy a correr el domingo (en Constanza”.

El está descansando, practicará una vez pues estuvo entrenando muy fuerte para el evento de Colombia el pasado domingo.

En lo que se refiere a sus rivales del país, entre ellos pequeños pilotos con habilidades y talentos muy superiores para sus edades, han estado entrenando en Constanza esperando el evento del domingo, los numeritos individuales, los cuales encabeza, son los siguientes:

Super pee wee: Yapor, 218 puntos; Gabriel Alonso, 212; Jorge Isaac Suárez, 208; Bryan Gutiérrez, 171; Sebastián Guzmán, 169 y Enyel Martínez, 60.

Pee wee: Yapor, 200; Yadiel Canario, 192; Randy Liriano, 100; Guzmán, 79; Héctor Luís, 51; Angel Quiroz, 42; Marte, 40 y Alberto Claudio, 32.