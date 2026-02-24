Washington (EFE).- Estados Unidos comenzará este martes a aplicar un arancel global a los productos extranjeros del 10%, pese al reciente anuncio del presidente Donald Trump de imponer una tasa mundial del 15%, lo que añade incertidumbre y confusión sobre la política arancelaria estadounidense.

El pasado viernes y después de que la Corte Suprema anulara la mayor parte de la agenda arancelaria de Trump, el presidente anunció que implementaría rápidamente un arancel fijo del 10% para todos sus socios comerciales mediante una ley diferente.

Posteriormente, Trump publicó un mensaje en su red Truth Social en la que indicaba que, con efecto inmediato, elevaría ese arancel mundial del 10% al 15%, un nivel que le pareció totalmente legal.

Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. envió ayer un comunicado informando a los importadores que la tasa sería inicialmente del 10 % y que se aplicaría a «todos los países durante un período de 150 días, a menos que estén específicamente exentos”.

Según «la proclamación emitida por el Presidente el 20 de febrero de 2026, que impone un recargo temporal a la importación (…), vigente con respecto a las mercancías ingresadas para consumo o retiradas del almacén para consumo a partir de las 00:01, hora estándar de (la costa) este, del 24 de febrero de 2026, todas las mercancías que ingresen a Estados Unidos, independientemente de su país de origen, están sujetas a un recargo adicional del 10 % a la importación, a menos que estén específicamente exentas», explica la nota de la Oficina de Aduanas.

De esta forma se confirma que el arancel global comenzará en el 10 %, aunque la administración está trabajando para elevarlo al 15 % en una orden aparte que Trump deberá firmar y para la que no hay fecha, según indicó la NBC.

¿Qué queda exento del nuevo arancel?

La nueva tarifa, aplicada bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, ha comenzado a aplicarse desde la medianoche de este martes y estará vigente por unos 150 días, técnicamente hasta el próximo 23 de julio. Después, esto solo podrá ser prorrogada por el Congreso.

Según detalló la Casa Blanca, están exentos de este recargo productos agrícolas como carne de res y tomates, medicamentos, minerales críticos y metales para monedas, ciertos productos energéticos y aeroespaciales, donaciones y equipaje relacionado.

Tampoco serán afectados por esta tarifa sectores ya gravados por la Administración Trump fuera del paraguas de la IEEPA y por lo tanto no incluidos en el fallo de la corte, entre ellos el 50 % al acero, aluminio y sus derivados, además de los incluidos en el tratado T-MEC con Canadá y México, entre otros.

Continúa la suspensión de la exención ‘de minimis’

El dictamen del Supremo afecta a los llamados gravámenes «recíprocos» impuestos por Trump a los socios comerciales de la mayor economía del mundo con el objetivo de «reducir el déficit comercial», además de los aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá para presionar a estos países a frenar el flujo de fentanilo.

También queda invalidado el aumento hasta un 50 % los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Además, da marcha atrás a los aranceles ordenados a finales de enero por Trump sobre los países que suministraran crudo a Cuba, en pleno bloqueo petrolero de Washington sobre La Habana, pese a que la Casa Blanca podría imponer nuevas medidas para mantener la presión económica.

Aunque en un primer momento el dictamen sobre IEEPA también implicaba la reactivación de la exención arancelaria sobre los envíos ‘de minimis’ de mercancías de escaso valor, en una orden ejecutiva separada Trump «reafirmó y continuó» esta medida, que tiene serias repercusiones para el comercio electrónico, especialmente para las plataformas chinas Temu y Shein.

EE.UU. seguirá pues cobrando aranceles a estos productos, «incluidos los bienes enviados a través del sistema postal internacional, que también estarán sujetos al impuesto de importación temporal impuesto bajo la sección 122», según la Casa Blanca.