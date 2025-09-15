Mundo

EE.UU. ataca segunda embarcación con tres presuntos narcotraficantes venezolanos

Por
EE.UU. ataca segunda embarcación con tres presuntos narcotraficantes venezolanos

Estados Unidos atacó este lunes una segunda embarcación en el de Marzo Caribe que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos, anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.

Noticia en desarrollo.

TEMAS:
EFE

EFE