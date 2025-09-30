LOS ÁNGELES.– El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) presentó este martes una demanda contra el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles (LASD), alegando que viola la Segunda Enmienda de la Constitución al no aprobar suficientes permisos para portar armas.

Según el DOJ, la agencia del condado, el más poblado de Estados Unidos, aprobó únicamente dos permisos de más de 8,000 solicitudes recibidas en un período de quince meses. Además, programaba entrevistas para aprobar las licencias hasta dos años después de recibir la solicitud completa, lo que generó numerosas quejas por “demoras irrazonables”.

EE.UU. demanda al Alguacil de Los Ángeles

“La Segunda Enmienda protege el derecho constitucional fundamental de los ciudadanos respetuosos de la ley a portar armas. Puede que al Condado de Los Ángeles no le guste ese derecho, pero la Constitución no les permite infringirlo”, afirmó la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, en un comunicado.

La demanda, presentada ante el Tribunal para el Distrito Central de California, busca detener el “patrón y la práctica” de retrasar el ejercicio del derecho a portar armas. Esta acción se suma a otras iniciativas legales del gobierno del presidente Donald Trump, quien también ha demandado a la ciudad por sus políticas de “ciudad santuario” para inmigrantes.