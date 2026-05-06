Este 6 de mayo se cumple un año del fallecimiento de Roberto Rodríguez Marchena, una de las figuras más influyentes de la comunicación gubernamental y política en República Dominicana.

Rodríguez Marchena falleció el 6 de mayo de 2025 a los 69 años, dejando un legado en el ámbito político, mediático y académico del país.

Durante años, fue reconocido por su capacidad estratégica, su cercanía con los medios de comunicación y su firme defensa de la gestión gubernamental que encabezó el expresidente Danilo Medina.

Entre 2012 y 2020 se desempeñó como director general de Comunicación y portavoz de la Presidencia, cargo desde el cual impulsó una nueva dinámica en la comunicación del Estado dominicano, caracterizada por una mayor presencia digital, mensajes audiovisuales y contacto constante con la ciudadanía.

A un año de su partida, dirigentes políticos, periodistas, comunicadores y ciudadanos han recordado su legado mediante mensajes en redes sociales y reflexiones sobre su trayectoria profesional.

Diversas personalidades destacan su disciplina, formación intelectual y habilidad para interpretar la realidad política nacional.

«Hoy hace un año que partió Roberto Rodríguez Marchena. Y todavía lo recuerdo todos los días. Lo recuerdo cuando voy a una entrevista. Cuando hay que grabar un video. Cuando toca defender una posición que no es popular pero sí es correcta. Su voz me llega antes que la mía», publicó en redes sociales el secretario general del PLD, Johnny Pujols.

Además de su rol como funcionario, Rodríguez Marchena fue escritor, analista político y un activo participante en debates sobre democracia, comunicación y sociedad.

Su estilo directo y reflexivo lo convirtió en una voz de referencia dentro del escenario político dominicano.