Santo Domingo – Ya cumplió un mes el operativo que inició el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la zona del mar Caribe próxima a Venezuela, supuestamente para combatir a organizaciones de narcotráfico designadas como terroristas globales que envían drogas hacia la nación norteamericana.

Los primeros dos barcos llegaron a la región el 14 de agosto, y en los días posteriores, Trump incrementó el despliegue a ocho embarcaciones, incluyendo dos submarinos nucleares, helicópteros, aviones militares y cerca de 8,000 efectivos que permanecen apostados en la zona.

Hasta el momento, el único incidente registrado ocurrió el 3 de septiembre, cuando Estados Unidos realizó un ataque contra una lancha que presuntamente pertenecía a la organización criminal Tren de Aragua y al Cártel de los Soles, como parte de una campaña para enviar una señal clara al secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth.

Expertos consideran que estas acciones también están dirigidas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Frente a la tensión, la gestión del presidente venezolano ha activado en los últimos días medidas militares y propagandísticas, entre ellas ejercicios de adiestramiento encabezados por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en el Fuerte Tiuna. Además, el Ejecutivo anunció el Plan Independencia 200, y altos dirigentes oficiales, como Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, han intensificado actos públicos arengando a la movilización popular.

Por su parte, el fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, anunció la semana pasada que el Gobierno de Trump aumentó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa para quien logre capturar a Nicolás Maduro y llevarlo a territorio estadounidense.