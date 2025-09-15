Puerto Príncipe — El Gobierno haitiano anunció este lunes acciones inmediatas contra las bandas armadas tras la masacre de 42 personas en Laboderie, ubicada a unos 40 kilómetros al norte de Puerto Príncipe, perpetrada el pasado 11 de septiembre por la coalición armada Viv Ansanm.

«Estos criminales, que atacan cobardemente a familias enteras, no triunfarán: la República nunca cederá ante la barbarie», afirmó el Ejecutivo en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook.

Puedes leer: Científicos logran que el hielo genere mil veces más electricidad al añadirle sal

Medidas del Gobierno haitiano

Entre las medidas adoptadas, las autoridades convocaron con urgencia al Alto Mando de la Policía Nacional de Haití (PNH) y ordenaron:

Despliegue de unidades especializadas para asegurar la zona afectada .

. Protección de la población ante futuros ataques.

Asistencia a las familias víctimas, incluyendo apoyo médico, psicológico y humanitario.

El Gobierno reafirmó su compromiso de restaurar la paz y la seguridad en todo el territorio nacional y subrayó que «las bandas nunca serán más poderosas que la República».

«El Estado no retrocederá ante nada. Las bandas serán perseguidas, neutralizadas y aniquiladas. La República permanecerá en pie y los criminales caerán», concluyó el comunicado.

Haití hace nuevos ataques

En paralelo, este lunes la banda Gran Grif demolió e incendió la comisaría de la comuna de Liancourt, en Artibonite.

Vídeos difundidos en redes sociales muestran a los pandilleros celebrando su acción, en medio de la crisis de seguridad que afecta a Haití desde hace años, el país más pobre de América.