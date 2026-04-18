Abinader anuncia 112 apartamentos para afectados por lluvias en Puerto Plata

Puerto Plata.– El presidente Luis Abinader anunció la construcción de 112 apartamentos para reubicar a familias vulnerables afectadas por las lluvias en Villa Montellano; además, instruyó la reconstrucción inmediata del puente sobre el río Camú y visitó el sector Los Ciruelos, donde supervisó las labores de asistencia y apoyo a las familias impactadas.

Durante una mesa informativa sobre los trabajos que realizan las instituciones involucradas en las zonas afectadas por las lluvias, el presidente Abinader informó que el Gobierno mantiene una coordinación activa con autoridades nacionales y locales para dar respuesta a las comunidades impactadas, siendo este territorio el más afectado no solo de la provincia, sino de todo el país.

El mandatario explicó que también se han registrado afectaciones en zonas como Imbert y Yásica, donde el Gobierno ha desplegado asistencia de manera proporcional a través de las instituciones que integran el Gabinete Social.

El gobernante señaló que el objetivo principal es restablecer la normalidad en el menor tiempo posible, aunque advirtió que, según reportes, aún restan unas 36 horas de lluvias, especialmente en la parte oeste de Puerto Plata, lo que mantiene el proceso de respuesta en curso.

En ese contexto, anunció la intervención de infraestructuras clave, incluyendo la reparación de carreteras y caminos vecinales que ya estaban contemplados antes de las lluvias, así como la construcción y rehabilitación de al menos 15 puentes en toda la provincia.

El jefe de Estado resaltó que estas acciones buscan reactivar las actividades económicas de Puerto Plata, una de las provincias más productivas del país, y valoró la colaboración entre autoridades locales, juntas de vecinos, sectores religiosos y el Gobierno central.

“Estamos trabajando para llevar la normalidad a todas estas comunidades lo antes posible”, expresó el presidente, al tiempo que felicitó la coordinación y el esfuerzo conjunto de todos los sectores involucrados.

Plan integral de ayuda y reconstrucción en Villa Montellano

De su lado el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que unas 4,800 casas fueron afectadas por el fenómeno atmosférico.

De ese total, al cierre de la jornada, aproximadamente 3,200 hogares ya habían recibido asistencia directa, principalmente en la comunidad de Cerezal.

También informó que como parte de las acciones inmediatas, el Gobierno distribuyó raciones alimenticias crudas y cocidas, garantizando cobertura a todas las familias afectadas.

Además, fue instalado un hospital móvil de campaña para suplir los servicios de salud, debido a que el hospital de Villa Montellano se encuentra temporalmente fuera de servicio.

En el plano social, el programa Supérate activó un bono de emergencia, mediante el cual 2,190 familias recibieron un apoyo económico extraordinario de 7,000 pesos, con el objetivo de atender necesidades básicas en medio de la situación.

En materia de soluciones a mediano plazo, el ministro Paliza anunció que por instrucciones del presidente Abinader se dispuso la construcción de un complejo habitacional de 112 apartamentos en Villa Montellano, destinado a reubicar a familias vulnerables que residen en las cercanías del río Camú, especialmente en el sector Los Ciruelos.

Este proyecto busca ofrecer viviendas seguras, dignas y resilientes.Asimismo, se informó el inicio de los trabajos para la construcción del puente sobre el río Camú, una obra clave para la conectividad de la zona.

Mientras tanto, se prevé que para la próxima semana esté habilitado un paso provisional que permitirá mantener el flujo vehicular entre Santiago y Puerto Plata a través de la carretera turística.

En cuanto al impacto económico, el programa Promipyme levantó un total de 284 pequeños y medianos negocios afectados por las lluvias.

De estos, 150 han solicitado financiamiento en condiciones blandas para recuperar inventarios y reactivar sus operaciones.Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar asistiendo a las comunidades afectadas, al tiempo que avanzan en las labores de reconstrucción para devolver la normalidad a Villa Montellano en el menor tiempo posible.

Supervisa construcción de puente

Asimismo, el mandatario instruyó la reconstrucción del puente sobre el río Camú, como parte de las acciones para restablecer la conectividad y garantizar la seguridad vial en la zona afectada.

En su visita, Abinader verificó los avances de la obra y coordinó acciones para agilizar su ejecución, al tiempo que se informó que un paso provisional estará disponible la próxima semana para restablecer el tránsito y garantizar la conexión entre las comunidades afectadas.

Recorre alrededores de río Los Ciruelos y asiste a jornada de asistencia social “Cerca de Ti”

De inmediato, el presidente Abinader se dirigió a la comunidad Los Ciruelos, donde recorrió los alrededores del río que lleva el mismo nombre y que producto de las lluvias, se desbordó e inundó decenas de hogares circundantes, dañando enseres, electrodomésticos y otros artículos del hogar.

Previamente, participó también en la jornada de inclusión, equidad y asistencia social “Cerca de Ti”, en la que recordó a cada familia que el Gobierno siempre estará a su lado, apoyándolos y brindándoles toda la asistencia que sea requerida, pero también, que trabajan arduamente para buscar soluciones permanentes que eviten que estos eventos afecten repetidamente a los comunitarios.

“La responsabilidad del gobierno es atender a su gente y especialmente a los que más lo necesitan y a los que han sido afectados. Esto no tienen que agradecerlo porque es una obligación nuestra”, recalcó el mandatario.

En este recorrido por puntos críticos y de acercamiento a las familias afectadas, el presidente reiteró que se debe fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno central, los gobiernos locales, iglesias y juntas de vecinos para mantener a la población preparada y evitar desastres mayores en situaciones como esta.

A través del programa Cerca de Ti que organiza la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), decenas de familias recibieron ayuda directa del Gobierno, que en esta ocasión incluyó raciones alimenticias, servicios de odontología y oftalmología, enseres del hogar, canastillas para embarazadas con bañador, biberones, pañales, textiles y otros artículos de primera necesidad.

El director de Proppep, Robert Polanco, recordó que todas las instituciones, desde hace dos semanas, han estado acompañando a las autoridades locales para hacer posible el retorno de la normalidad de esta comunidad.

Estuvieron presentes los ministros de Obras Públicas Eduardo Estrella; de Educación Luis Miguel De Camps; de Salud Pública Víctor Atallah; de Vivienda y Edificaciones Víctor -Ito- Bisonó; la gobernadora Claritza Rochtte Peralta; la senadora, Ginette Bournigal; el alcalde de Villa Montellano, Héctor Almonte; los directores del SNS, Julio Landron; de Proppep, Robert Polanco; de Dasac, Edgar Félix; de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera; de Indrhi, Olmedo Caba; de Superáte, Mayra Jiménez, entre otros.