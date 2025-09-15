Santo Domingo.- La República Dominicana fue incluida por Estados Unidos en la lista de países de mayor tránsito o producción ilícita de drogas para el año fiscal 2026, junto a naciones de América Latina, el Caribe, Asia y África.

Tránsito de drogas para 2026

El comunicado oficial aclara que esta inclusión no refleja un juicio sobre la cooperación del país, sino que se debe a factores estructurales como su ubicación estratégica en el Caribe, la intensa actividad comercial y las conexiones aéreas y marítimas con Norteamérica y Europa.

Debido a su proximidad con las principales rutas de narcotráfico desde Suramérica hacia Estados Unidos y Europa, la isla es considerada un punto clave de tránsito de cocaína y precursores químicos.

El listado también incluye a países como Haití, Jamaica, Las Bahamas, Panamá y Costa Rica, que forman parte de los corredores más utilizados por redes criminales transnacionales.

EE.UU. incluye a República Dominicana

Aunque la inclusión no implica sanciones automáticas, coloca al país bajo mayor escrutinio internacional y refuerza la necesidad de fortalecer la seguridad, controles fronterizos y cooperación internacional. Expertos destacan que este tipo de determinaciones suele influir en la asignación de recursos estadounidenses.