Irán crea agencia para controlar paso en estrecho de Ormuz

Una patrullera emiratí (izquieda), navega cerca de un petrolero fondeado en el golfo de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde una carretera costera cerca de Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el 1 de mayo de 2026. (AP Foto/Fatima Shbair)

Dubái.– El ejército de Estados Unidos dijo que interceptó ataques iraníes contra tres buques de la Armada en el estrecho de Ormuz y que atacó “instalaciones militares de Irán responsables de atacar a las fuerzas estadounidenses”.

El enfrentamiento ocurrió el jueves mientras destructores de la Armada de Estados Unidos transitaban por el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central de Estados Unidos en redes sociales. Las fuerzas armadas estadounidenses interceptaron “ataques iraníes no provocados” y respondieron con ataques en defensa propia, indicó.

El ejército de Estados Unidos dijo que ningún buque fue alcanzado. Señaló que no busca una escalada, pero que “sigue posicionado y listo para proteger a las fuerzas estadounidenses”.

Medios estatales iraníes informaron que las fuerzas armadas del país intercambiaron disparos con “el enemigo” en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz. Se trata de la isla iraní más grande en el golfo Pérsico, hogar de unas 150.000 personas. También alberga una planta de desalinización de agua.

La prensa iraní también reportó fuertes ruidos y fuego defensivo en el oeste de Teherán. En el sur de Irán se escucharon explosiones cerca de Bandar Abbas, indicaron agencias noticiosas semioficiales de Irán. Los reportes de las agencias Fars y Tasnim no identificaron el origen de las explosiones.

Previamente durante la jornada, una empresa de datos de transporte marítimo informó que Irán ha creado una agencia gubernamental para examinar y gravar a los buques que buscan pasar por el estrecho de Ormuz, al tiempo que Teherán indicó que se encuentra en el proceso de revisión de las más recientes propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra.

El plan iraní para formalizar el control sobre el canal generó nuevas preocupaciones sobre el transporte marítimo internacional, mientras cientos de buques comerciales continúan atrapados en el golfo Pérsico e incapaces de llegar a mar abierto. Aun así, la esperanza de que el conflicto que estalló hace más de dos meses pueda terminar pronto impulsó los mercados internacionales.

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El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo que la República Islámica revisa los mensajes de Pakistán, que está mediando en las negociaciones de paz, pero que Irán “aún no ha llegado a una conclusión, y no se ha dado ninguna respuesta a la parte estadounidense”, reportó la televisora estatal iraní.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, discutió los esfuerzos de paz en Oriente Medio en el Vaticano con el papa León XIV, cuya oposición a la guerra con Irán ha llevado a enfrentamientos abiertos con el presidente estadounidense Donald Trump.

EEUU ha enviado mensajes contradictorios

Los mensajes del gobierno de Trump sobre su estrategia para poner fin a la guerra han sido contradictorios. Un frágil alto el fuego y declaraciones previas de que las operaciones militares habían terminado han dado paso a nuevas amenazas de bombardeos si Teherán no acepta un acuerdo que permita reanudar los embarques de petróleo y de gas natural interrumpidos por el conflicto.

Trump también suspendió un intento del ejército de Estados Unidos de abrir un paso seguro para barcos comerciales a través del estrecho, argumentando que la pausa ofrecerá más tiempo para llegar a un acuerdo de paz. Un funcionario en Arabia Saudí dijo el jueves que el reino, aliado de Estados Unidos, se negó a respaldar el intento de Trump para reabrir el estrecho por la fuerza.

El frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se ha mantenido en gran medida desde el 8 de abril. Pero las negociaciones presenciales entre ambos países, organizadas por Pakistán el mes pasado, no lograron un acuerdo. La guerra comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán.

Pakistán dice que espera un acuerdo pronto

El canciller de Pakistán, Ishaq Dar, habló por teléfono el jueves con su homólogo iraní Abbas Araghchi, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores paquistaní.

“Esperamos un acuerdo más pronto que tarde”, dijo el jueves el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi. “Esperamos que las partes alcancen una solución pacífica y sostenible que contribuya no sólo a la paz en nuestra región, sino también a la paz internacional”.

Se negó a ofrecer una fecha tentativa.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo el jueves en declaraciones televisadas que Islamabad seguía en “contacto continuo con Irán y Estados Unidos día y noche, a fin de detener la guerra y extender el alto el fuego”.

En otros acontecimientos regionales, estaba previsto que las conversaciones directas entre Israel y Líbano se reanuden la próxima semana en Washington, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para discutir los planes de las reuniones a puerta cerrada. El funcionario añadió que las conversaciones se celebrarán el 14 y 15 de mayo.

Irán crea agencia para controlar paso en estrecho de Ormuz

Irán estableció una nueva agencia gubernamental para aprobar el tránsito y cobrar peaje al transporte marítimo en el estrecho, informó el jueves la firma de datos de transporte Lloyd’s List Intelligence. La medida ha suscitado preocupaciones sobre el deterioro de la libertad de navegación de la que depende el comercio global.

Un hombre ondea una bandera iraní para una campaña progubernamental bajo un cartel que muestra el estrecho de Ormuz y los labios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cosidos, en una plaza en el centro de Teherán, Irán, el 6 de mayo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

La agencia, llamada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, se está “posicionando como la única autoridad válida para conceder permiso a los barcos que transitan por el estrecho”, subrayó Lloyd’s en una sesión informativa en línea. Lloyd’s añadió que la autoridad le había enviado por correo electrónico un formulario de solicitud para los barcos que buscan pasar.

Irán ha cerrado de facto el estrecho, una vía marítima vital para el envío de suministros de petróleo, gas, fertilizantes y otros productos derivados del petróleo, al tiempo que Washington bloquea los puertos iraníes. Las interrupciones han disparado el precio del combustible y han sacudido la economía global.

La nueva agencia iraní formaliza un carril de inspección existente, aunque poco claro, que lleva a los buques por las aguas del norte del estrecho cerca de la costa iraní. Irán controla qué barcos pueden pasar y, al menos para algunos buques, impone un impuesto sobre su carga.

Expertos en derecho marítimo sostienen que las exigencias de Irán de examinar o gravar a los buques violan el derecho internacional. La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar exige que los países permitan el paso pacífico por sus aguas territoriales.

Estados Unidos y sus aliados del Golfo están presionando para que el Consejo de Seguridad de la ONU respalde una resolución que condene el control de Irán sobre el estrecho y amenace con sanciones. Una resolución previa que pedía reabrir el estrecho fue vetada por los aliados de Irán, Rusia y China.

Presidente irání sostiene larga reunión con nuevo líder supremo

Altos funcionarios iraníes han dicho que el líder supremo Moytabá Jamenei está desempeñando un papel clave en la supervisión de las negociaciones con Estados Unidos. Pero sigue oculto y no ha aparecido en público desde que resultó herido al inicio de la guerra.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian aseveró que se reunió recientemente durante más de dos horas con Jamenei. En declaraciones emitidas el jueves por la televisión estatal iraní, Pezeshkian elogió el comportamiento “sincero” del líder supremo en lo que dijo fue una larga reunión en persona.

Jamenei sólo ha difundido una serie de declaraciones escritas desde que fue nombrado líder supremo en marzo. Sustituyó a su padre, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió durante los ataques iniciales de la guerra.

Funcionario saudí: reino no respaldó plan de EEUU para reabrir el estrecho

Trump no consultó con Arabia Saudí antes de lanzar el intento efímero para forzar la apertura de un paso marítimo a través del estrecho, según un funcionario saudí que no estaba autorizado a hablar del asunto públicamente y solicitó mantener la condición de anonimato.

“Les dijimos que no somos parte de esto y que no pueden usar nuestros territorios y bases para esto”, dijo el funcionario el jueves.

El funcionario añadió que Arabia Saudí envió un mensaje a Irán de que el reino no participará en ataques estadounidenses relacionados con el intento de Trump de reabrir el estrecho.

Trump suspendió el plan, denominado Proyecto Libertad, durante su segundo día el martes. Se sabe que sólo dos buques mercantes con bandera estadounidense han pasado por la ruta custodiada por Estados Unidos. El ejército estadounidense dijo que hundió seis pequeñas embarcaciones iraníes que amenazaban a barcos civiles.