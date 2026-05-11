Ejército arresta 52 haitianos sin documentos en RD

Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) arrestaron 52 haitianos en condición migratoria irregular durante varios operativos realizados en distintas comunidades de la provincia Santiago Rodríguez.

En una primera intervención, miembros del destacamento Las Caobas interceptaron a 16 extranjeros indocumentados, entre ellos trece (13) hombres y tres mujeres, quienes se desplazaban por una zona boscosa próxima a Los Corrales de la comunidad Las Caobas, intentando evadir el control militar, por militares de la Cuarta Brigada de Infantería en la zona de Sabaneta.

De igual manera, soldados del destacamento La Leonor detuvieron a 14 nacionales haitianos en estatus migratorio irregular, integrados por doce 12 hombres y dos mujeres, durante un operativo realizado en la comunidad El Vallecito, cuando ingresaban de manera ilegal a territorio dominicano.

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En otro operativo efectuado en las montañas de la comunidad Los Ausquelle de La Cabirma de Thoma, miembros del destacamento La Leonor interceptaron a 22 nacionales haitianos indocumentados, de los cuales diecisiete (17) eran hombres y cinco (05) mujeres, quienes intentaban penetrar al país por una zona montañosa de difícil acceso.

Todos los extranjeros detenidos fueron trasladados a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana para los fines legales correspondientes y su posterior entrega a la Dirección General de Migración (DGM).