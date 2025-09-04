Un total de 209,600 unidades de cigarrillos marca Capital, introducidos al país de manera ilegal, fueron decomisados por el Ejército de República Dominicana durante dos operativos realizados en la sección Maizal, provincia Valverde.

En el primer caso, fue detenido Alquímides Bueno Rodríguez, quien conducía una camioneta Toyota Hilux blanca, placa L479055, en la que transportaba 499 paquetes de cigarrillos marca Capital, equivalentes a 99,800 unidades.

Minutos más tarde, la patrulla del ERD detuvo a Mariolis Julián Fortuna Peña, conductor de otra camioneta Toyota Hilux blanca, placa L525791, en cuyo interior fueron encontrados 549 paquetes de cigarrillos Capital, equivalentes a 109,800 unidades.

Los detenidos serán enviados ante las autoridades del Ministerio Público para ser procesados por tráfico de mercancía ilícita.

Mientras que la carga ilegal, será entregada a las autoridades del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Mercancías (CECCOM) para los fines legales correspondientes.