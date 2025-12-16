El 39 % de los latinos en EE.UU. se saltan comidas por falta de dinero, según un sondeo

Miami.– Un 39 % de los adultos latinos en Estados Unidos asegura haberse saltado comidas por falta de dinero, una señal del fuerte deterioro económico que enfrentan millones de familias, según un sondeo divulgado este martes por la organización Voto Latino.

El estudio, realizado entre el 10 y el 19 de noviembre a 1,300 adultos a nivel nacional, revela que la presión financiera ha llevado a muchos estadounidenses a reducir el consumo de alimentos, omitir comidas y asumir segundos empleos para poder cubrir gastos básicos.

Recortando alimentos

La situación golpea con mayor fuerza a las comunidades latinas y afroamericanas. Además de los latinos, 38 % de los adultos afroamericanos reportó haberse saltado comidas, mientras que 43 % afirmó haber tenido que retrasar u omitir pagos. Asimismo, más de la mitad de ambos grupos indicó cargar con deudas superiores a los 5,000 dólares fuera de hipotecas.

Voto Latino advirtió que muchos padres están recortando alimentos, trabajando en empleos adicionales y aun así continúan quedándose atrás, acumulando una deuda cada vez mayor. De hecho, seis de cada diez encuestados dijeron comprar menos alimentos o productos más baratos, 28 % reconoció haberse saltado comidas para ahorrar dinero y 24 % afirmó haber tomado un segundo empleo para llegar a fin de mes.

Estrés y ansiedad

El sondeo también refleja una creciente desconfianza en el futuro del país. Un 68 % considera que Estados Unidos va por el camino equivocado y 57 % cree que el llamado sueño americano ya no existe.

En el plano emocional, los niveles de estrés y ansiedad alcanzan cifras alarmantes, impulsados principalmente por la política, el alto costo de la atención médica y la vivienda, así como por el clima político nacional. Para la organización, esta combinación de presión financiera, miedo e incertidumbre está alimentando una crisis de salud mental que afecta de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables.