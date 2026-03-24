El rey Carlos se dirigirá al Congreso de EEUU en su primera visita de Estado a Washington

Washington.- El rey Carlos III de Reino Unido realizará su primera visita de Estado a Washington el próximo mes y se dirigirá al Congreso de Estados Unidos en una sesión conjunta durante la semana del 27 de abril, informan medios estadounidenses.

Esta será la primera vez que un miembro de la realeza británica hable ante el Congreso desde 1991, cuando la reina Isabel II se convirtió en la primera monarca británica en dirigirse a la Cámara.

La visita coincide con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y sigue al viaje del presidente estadounidense, Donald Trump, a Londres en septiembre pasado.

Intercambios diplomáticos recientes

En enero, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, viajó a Reino Unido como parte de las celebraciones del 250 aniversario. Allí se convirtió en el primer presidente de la Cámara en dar un discurso ante el Parlamento británico, fortaleciendo los lazos parlamentarios entre ambos países.

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El viaje del rey Carlos III a Estados Unidos busca reforzar la relación bilateral y celebrar la historia compartida, además de resaltar los vínculos diplomáticos y culturales entre Washington y Londres.

La visita se producirá en un momento en que la relación entre Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, atraviesa cierto tensionamiento.

Esto se debe a la falta de apoyo directo de Londres a los bombardeos estadounidenses sobre Irán que comenzaron el 28 de febrero, lo que ha generado fricciones diplomáticas y ha puesto en foco la necesidad de diálogo y coordinación entre ambos gobiernos.

El viaje del monarca también simboliza la importancia de mantener los lazos históricos y fortalecer la cooperación en áreas como comercio, seguridad y cultura.

Fuentes estadounidenses destacan que la visita permitirá al rey Carlos III abordar asuntos de interés común con el presidente y los legisladores, al mismo tiempo que proyecta la imagen de la monarquía británica ante la sociedad estadounidense.

Los expertos subrayan que la presencia de un monarca británico en Washington, tras tres décadas desde la intervención de Isabel II, representa un gesto diplomático relevante que busca combinar tradición con la política contemporánea.

La agenda completa de la visita incluirá encuentros oficiales, discursos y actividades culturales que reforzarán la alianza histórica entre Reino Unido y Estados Unidos, recordando los vínculos políticos, históricos y sociales que unen a ambas naciones.