Santo Domingo. – El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, informó que este domingo se pondrá en marcha una campaña nacional para promover la veracidad de la información en las redes sociales, ante el preocupante hecho de que un 62 % del contenido que circula en las plataformas digitales es falso.

Durante una rueda de prensa en su despacho, Gómez Mazara lamentó que el 70 % de las personas que reciben informaciones falsas las reproducen y reenvían, lo que agrava el problema de la desinformación. Por ello, anunció que desde el Indotel se desarrollará una campaña masiva de concienciación sobre el consumo responsable y crítico de los contenidos digitales.

El funcionario señaló que el órgano regulador de las telecomunicaciones asumirá el compromiso de fomentar una cultura digital basada en la verdad, recordando que él mismo ha sido víctima de noticias falsas que lo vinculaban con una enfermedad terminal.

“¿Cuánta gente con procesos judiciales, de cualquier naturaleza, ha sido condenada en las redes, y luego la justicia los libera?”, cuestionó Gómez Mazara, al destacar que esta iniciativa busca aportar orientación y responsabilidad en el uso de las plataformas digitales.

“No podemos seguir navegando en este mar de falsedades y mentiras”, expresó, al tiempo que anunció que la campaña iniciará en el marco de la Feria del Libro, con especial enfoque en los niños, niñas y adolescentes, quienes son más vulnerables a la manipulación informativa.

Presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara en rueda de prensa.

El presidente del Indotel reiteró el compromiso institucional de convertir las redes sociales en herramientas de orientación veraz, en lugar de espacios para la desinformación.

Asimismo, instó a los partidos políticos a ofrecer informaciones basadas en datos reales, para no contribuir a la creación de narrativas falsas y favorecer una oposición constructiva y responsable.

En ese sentido, Gómez Mazara presentó indicadores oficiales e internacionales que reflejan un desempeño positivo de la economía nacional, señalando que el país registró un crecimiento de 2.7 % en los primeros siete meses del año y la generación de más de 121 mil empleos.