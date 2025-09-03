Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) firmaron un acuerdo de colaboración orientado a fortalecer la educación municipal en materia de telecomunicaciones, gestión de infraestructura y acceso a la conectividad, con el propósito de reducir la brecha digital en el país.

El convenio se enmarca en las resoluciones 071-2021 y 145-2024 del Consejo Directivo del INDOTEL, que disponen el desarrollo de programas formativos dirigidos a alcaldes, regidores, directores distritales, vocales y representantes de la sociedad civil. Estos espacios abordarán temas como el espectro radioeléctrico, los procesos de instalación y retiro de infraestructura de telecomunicaciones en bienes públicos y la eliminación de mitos sobre radiaciones no ionizantes.

El acuerdo fue suscrito por Guido Gómez Mazara, presidente del INDOTEL, y Nelson Núñez, presidente de Fedomu y alcalde de Samaná. Ambos destacaron que la iniciativa busca dotar a las autoridades locales de conocimientos claros y técnicos que permitan mejorar la gestión de los gobiernos municipales frente a los retos de la conectividad.

Gómez Mazara señaló que el INDOTEL será responsable del diseño y ejecución de charlas, así como de la entrega de materiales educativos: “Uno de los aspectos fundamentales de este tipo de acuerdos es la dimensión educativa. Muchas veces el despliegue de infraestructura genera dificultades entre empresas y prestadores de servicios, y aún persisten percepciones erróneas sobre las antenas. Este esfuerzo apunta a desmitificar y a crear conciencia sobre la importancia de estos procesos”, expresó.

De su lado, Núñez resaltó el valor de la alianza, asegurando que contribuirá al fortalecimiento institucional de los gobiernos locales: “Este convenio permitirá capacitar a alcaldes y técnicos en temas vitales, mejorando el ejercicio de sus funciones y beneficiando directamente a la comunidad municipalista”, afirmó.

Trabajo conjunto

El pacto contempla varias etapas de trabajo conjunto. Fedomu se encargará de coordinar la participación de las alcaldías y de difundir las campañas educativas a través de sus canales de comunicación. Asimismo, ambas entidades ofrecerán recomendaciones sobre los procedimientos administrativos para la instalación y retiro de infraestructura en espacios públicos.

El documento establece que cada institución designará un enlace técnico en un plazo de cinco días laborables, con el objetivo de iniciar reuniones de coordinación en los diez días siguientes.

En la firma del convenio, Gómez Mazara estuvo acompañado por Mayra Cochón, directora Administrativa; Jarouska Cocco, directora de Planificación Estratégica; Leslie Ann Thomas, gerente de Asuntos Institucionales, y Domingo Rojas, director Jurídico del INDOTEL. Por Fedomu participaron Félix Santos, director ejecutivo, y Bienvenido Jiménez, encargado de Planificación.