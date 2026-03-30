En el béisbol todos defiende su posición en el terreno, aquí un «outs» es codiciado por cada jugador, pero lo que ocurrió entre Freddie Freeman y Ketel Marte fue la excepción.

Tras un batazo de Santiago Espinal hacia la segunda base, Freeman quedó atrapado en una especie de «tierra de nadie».

Al ver a Marte plantado frente a él con el guante listo, el inicialista de los Dodgers entendió que no había escapatoria: cualquier movimiento brusco lo dejaría fuera de juego, así que optó por lo más humano: detenerse y aceptar su destino con resignación.

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Lo que siguió fue un momento que rápidamente se volvió viral. En lugar de un toque frío o una jugada agresiva, Marte abrió los brazos invitando al corredor a unirse a él.

Freeman, con una sonrisa cómplice, se dejó llevar y ambos se abrazaron en una acción de consuelo en la trayectoria a la segunda base.

Fue un gesto de camaradería deportiva que dejó claro que, más allá de la competencia, existe un respeto mutuo que a veces supera las reglas del manual.

Reacción de Freeman

Al terminar el encuentro, Freeman explicó con humor su proceso mental durante esos segundos de duda: «Me detuve y pensé: ¿habrá alguna manera de evitar esto? Si me salgo de la línea, soy out; si regreso, él simplemente correrá a la base.

Entonces él me hizo una seña como de ‘ven acá’ y dije: está bien, hagámoslo».

El veterano admitió que no pudo resistirse al gesto. «Soy un tipo de abrazos. Creo que todos saben que soy un hombre emocional aquí», confesó entre risas.

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