LOS ÁNGELES AP.- Dieciocho entradas en el tercer juego de la Serie Mundial nuevamente en el Dodger Stadium. Freddie Freeman conectó jonrón al abrir la parte baja de la 18va entrada, Shohei Ohtani conectó dos jonrones durante otra actuación récord y los Dodgers de Los Ángeles superaron a los Blue Jays de Toronto 6-5 en un clásico instantáneo el lunes por la noche.

Los campeones defensores, los Dodgers, tomaron una ventaja de 2-1 en el enfrentamiento al mejor de siete y todavía tienen la oportunidad de ganar el título en casa, algo que no han hecho desde 1963.

“Este podría ser uno de los mejores partidos de todos los tiempos”, dijo el mánager Dave Roberts.

Freeman condujo el sinker del zurdo Brendon Little 406 pies hasta el jardín central, poniendo fin a un maratón de béisbol que duró 6 horas, 39 minutos e igualó el más largo por entradas en la historia de la postemporada.

«¡Dios mío, pura emoción!», dijo. «No hay nada mejor que eso».

El único otro partido de la Serie Mundial que se extendió a 18 entradas fue el tercer juego en el Dodger Stadium hace siete años. El actual compañero de equipo de Freeman, Max Muncy, ganó ese para Los Ángeles con un jonrón en la 18.ª entrada contra los Medias Rojas de Boston en un juego que duró 7 horas y 20 minutos.

Fue el segundo jonrón de Freeman para dejar tendido un partido en la Serie Mundial en dos años. El primera base estrella conectó el primer grand slam que sentenció el juego en la historia de la Serie para ganar el primer juego en 10 entradas la temporada pasada contra los Yankees de Nueva York.

“Este tomó un poco más de tiempo”, dijo Freeman. “Pero este juego fue increíble. Nuestro bullpen estuvo absolutamente increíble”.

Will Klein, el último relevista que quedaba en los Dodgers, consiguió la victoria más importante de su carrera. Permitió un hit en cuatro entradas en blanco y lanzó 72 lanzamientos, el doble de su anterior récord en las mayores.

«No estábamos perdiendo ese partido», dijo Klein, «así que tuve que seguir jugando».

Yoshinobu Yamamoto, quien lanzó 105 lanzamientos el sábado en Toronto en su segundo juego completo consecutivo, estaba calentando en el bullpen mientras Klein salía de los problemas en la parte alta de la 18va entrada.

“No sé cómo seguí así, pero sabía que cada entrada que salía, iba a ser otro cero. Si tenía que seguir saliendo, habría más ceros”, dijo Klein. “Estaba sentado en casa en Arizona el mes pasado, ¿sabes? Esto es una locura”.

Un total de 19 lanzadores, 10 de los Dodgers, se combinaron para lanzar 609 lanzamientos en un partido que terminó a las 11:50 p. m. en la Costa Oeste. Clayton Kershaw, tres veces ganador del premio Cy Young, salió del bullpen de Los Ángeles para escapar de un aprieto con las bases llenas en la 12.ª entrada, lanzando en entradas extras por primera vez en su ilustre carrera.

“Los Dodgers no ganaron una Serie Mundial hoy”, advirtió el mánager de los Blue Jays, John Schneider. “Ganaron un partido”.

A medida que pasaban las horas, Vladimir Guerrero Jr. comía una manzana en la barandilla del dugout. Un miembro del personal trajo una bandeja de fruta a la banca y el toletero de Toronto se sirvió otra.

“Lo intentamos. Hicimos todo lo posible. Ellos hicieron lo mismo”, dijo Guerrero a través de un traductor. “Pero al final, se llevaron la victoria”.

La mayoría de los fanáticos de la multitud de 52,654 personas que se quedaron allí estuvieron de pie durante todo el partido, incluido el miembro del Salón de la Fama de 89 años, Sandy Koufax, y solo se sentaron entre entradas.

Will Smith conectó un elevado a la barda del jardín central izquierdo al abrir la parte baja de la 14. Los largos jonrones de Freeman y su compañero Teoscar Hernández también se quedaron en la zona de advertencia en entradas extra, mientras la temperatura bajaba en Chavez Ravine a medida que avanzaba la noche.

El segundo jonrón solitario de Ohtani empató el marcador 5-5 en la séptima entrada. La superestrella, programada para abrir el cuarto juego desde el montículo el martes, también conectó dos dobles y se convirtió en el segundo jugador con cuatro extrabases en un juego de la Serie Mundial. Frank Isbell conectó cuatro dobles para los Medias Blancas de Chicago en el quinto juego contra los Cachorros de Chicago en 1906.

Tras conectar cuatro hits en las primeras siete entradas, Ohtani recibió cinco bases por bolas consecutivas, cuatro de ellas intencionales. Esto lo convirtió en el primer jugador de Grandes Ligas en 83 años en embasarse sin problemas nueve veces en un juego. Nadie más lo ha logrado ni siquiera siete veces en un juego de postemporada.

“Lo más importante es que ganamos”, dijo Ohtani a través de un traductor. “Lo más importante es que pasemos página y juguemos el siguiente partido… Quiero irme a dormir lo antes posible para poder prepararme”.

El novato de los Dodgers, Roki Sasaki, indujo roletazos consecutivos con dos corredores a bordo para cerrar la octava. También dejó a dos corredores varados en la novena, después de que el segunda base Tommy Edman realizara una magnífica jugada defensiva para el segundo out de la entrada.

Edman también eliminó a un corredor en el plato para terminar la décima entrada con un relevo perfecto de Hernández en el jardín derecho, mientras que el corredor emergente Davis Schneider intentó anotar desde primera con un doble de Nathan Lukes.

“Un juego loco, loco, loco, loco”, dijo el abridor de los Blue Jays, Max Scherzer.

Con dos outs en la séptima entrada de Toronto, Guerrero conectó sencillo ante el relevista Blake Treinen y anotó desde primera con el potente sencillo de Bo Bichette por la línea del jardín derecho para una ventaja de 5-4.

La pelota pareció rebotar en un técnico de sonido de televisión junto al muro de contención bajo en territorio foul antes de rebotar hacia la zona baja del jardín derecho.

El tiro de Hernández a home fue desviado, y Guerrero superó por poco el toque de Smith al tocar el plato con la mano para tomar ventaja de 5-4.

Scherzer lanzó 4 1/3 entradas y se convirtió en el primer lanzador en participar en la Serie Mundial con cuatro equipos. Su primera participación en el Clásico de Otoño fue en 2012 con Detroit.

“Salimos mal parados de esto y duele y duele”, dijo Scherzer. “Uno quiere ganar este partido, pero estoy muy orgulloso del esfuerzo de todos”.

Los jonrones de Hernández en el segundo y de Ohtani en el tercero le dieron a los Dodgers una ventaja de 2-0.

Toronto remontó con cuatro carreras (dos de ellas sucias debido al error de Edman) para tomar una ventaja de 4-2 en la cuarta.

Alejandro Kirk conectó un jonrón de tres carreras contra el abridor de los Dodgers, Tyler Glasnow, y corrió con entusiasmo por el dugout de los Blue Jays sosteniendo la chaqueta de su jonrón. Andrés Giménez añadió un elevado de sacrificio antes de que Glasnow completara una entrada de 29 lanzamientos.

Los Ángeles empató a 4 en el quinto.

Kiké Hernández abrió la entrada con un sencillo contra Scherzer y anotó con el doblete de Ohtani al jardín central izquierdo ante el relevista Mason Fluharty. Ohtani llegó con el sencillo de Freeman por la línea del jardín derecho.

Por: BETH HARRIS