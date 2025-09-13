El actor Jonathan Harris y sus personajes 

Su debut en Broadway se produjo en 1942 con la obra Heart of the City y durante la Segunda Guerra Mundial actuó en producciones para las tropas de Estados Unidos en el Pacífico Sur.

Jonathan Harris nació el 6 de noviembre de 1914 en El Bronx, Nueva York, en una familia muy pobre formada por sus padres Sam y Jennie Charasuchin, inmigrantes de origen judeoruso.

En su adolescencia trabajó en una farmacia como ayudante, por lo que decidió convertirse en farmacéutico, aunque las obras de teatro lo harían probar suerte.

Harris adoptó una personalidad en escena de un actor clásico entrenado en Gran Bretaña, por su marcado acento, su clara enunciación y sus modales casi catedráticos.

Al ser criado en Brooklyn, tenía un acento típico en el que pronunciaba alargando algunas vocales, por lo que empezó a mirar muchas películas inglesas para tratar de corregirlo; después empezó a trabajar en el Millpond Playhouse en Long Island.

Su debut en Broadway fue en 1942 con la obra Heart of the City y durante la Segunda Guerra Mundial actuó en obras en el Pacífico Sur para las tropas norteamericanas. A su regreso a Nueva York empezó a prosperar en la televisión, junto al actor Guy Williams en un episodio de la serie El Zorro. Además de un par de episodios de la serie fantástica The Twiligth Zone.

Su primer gran éxito fue como actor secundario en la serie The Third Man (1959-1965) con la actuación de Michael Rennie, quien ya era famoso por la película The Day the Earth Stood Still. El papel de Harris era el de doctor Bradford, el ayudante malhumorado y detallista de Rennie.

Otras actuaciones en televisión que les siguieron y en las que se destacó son las siguientes: el personaje de Charles Dickens en Bonanza y un ladrón de bancos en The Outlaws. Además, interpretó el papel de Mr. Phillips en The Bill Dana Show (1963-1965).

También caracterizó el papel del doctor en el episodio número 17, Twenty-Two, de la segunda temporada de la serie The Twilight Zone (1959-1964).

Sin embargo, el papel con el cual se haría famoso definitivamente fue en la serie Lost in Space. En ella Harris interpretó a un malvado y cobarde doctor Smith, quien siempre discutía con el robot de la serie.

El personaje, en vez de ser percibido como siniestro, se hizo querido por el público televisivo; también se hizo famoso por los sarcásticos insultos hacia el robot como “tú, santimonio cerebro de chatarra”.

A pesar del éxito logrado, Lost in Space fue cancelado dejando a Harris encasillado en su personaje del cual nunca pudo librarse.

Los ejecutivos de CBS no ofrecieron detalles de por qué se dejó de filmar la serie televisiva «Perdidos en el Espacio», pero se dice que fue por su alto costo de producción.

En la vida real, el actor Jonathan Harris, no se llevaba bien con su único hijo Richard Williams durante la producción, que en ese momento, tenía apenas 16 años. En 1959 visitó el estudio de CBS para relacionarse y tener acercamiento con su padre Jonathan Harris.

Otros papeles que tuvo fueron las de un invitado en el programa Lancester, un extravagante extranjero en Land of the Giants y un amable profesor en Night Gallery.

Además de apariciones diversas en televisión en los años 1970. De 1977 a 1978 actuó en el papel de un comandante de 300 años de edad para la serie Space Academy; a partir de 1982, se dedicó a prestar su voz para comerciales y dibujos animados. Su trabajo más reciente fue en la película animada de Disney A Bug’s Life.

Harris murió el 3 de noviembre de 2002 en Encino, California, de un ataque al corazón, días antes de cumplir sus 88 cumpleaños. Sus restos se encuentran en el Cementerio Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles, California.

Previamente, había pasado sus últimos años haciendo giras por los Estados Unidos participando en convenciones de fans de la serie Lost in Space.

