El sector agropecuario ha pasado a desempeñar un nuevo rol en la economía al aportar, según las estadísticas oficiales, alrededor del 4.5 % del PIB y generar más de 365 mil empleos directos.

Con la tecnificación de la producción y la expansión de los mercados nacionales e internacionales, el campo se ha modernizado.

La inauguración de la 38.ª Feria Agropecuaria, en la Ciudad Ganadera, muestra los grandes avances en el sector.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, resaltó que los avances han contribuido a mejorar la seguridad alimentaria, reduciendo el índice de desnutrición y hambre de 8.7 % en 2019 a 3.6 % en 2025.

El propio mercado interno tiene otras características. La feria agropecuaria, inaugurada con la presencia del presidente Luis Abinader, es el principal espacio para mostrar el potencial y los avances en el sector.