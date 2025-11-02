El precio del pollo se mantiene alto: consumidores se quejan

Precio de la carne de pollo se mantiene elevado

Santo Domingo.- El precio de la carne de pollo se mantiene elevado en los puestos de ventas, mientras consumidores culpan a las autoridades por no aplicar medidas que provoquen la rebaja de dicho producto.

La libra de pollo se vende entre 75 y 80 pesos en puestos de ventas ubicados en barrios populares, mientras en los mercados se consigue a 70 las 16 onzas. En supermercados se oferta entre 80 y 90 pesos.

«El pollo aumentó y no ha vuelto a bajar de forma estable, como cuando estaba a 50 y 55», dijo Rosa Mejía, residente en Villa Mella.

De acuerdo a productores avícolas, el pollo se vende en granja entre 40 y 45 pesos la libra, pero la cadena de distribución provoca que llegue caro a los consumidores.

Otras carnes

El valor de otros tipos de carnes como el cerdo y res también se mantiene elevado en los centros de distribución.

Lee también: Pollo fresco: ¿por qué varían tanto los precios en barrios? Hoy se vende hasta a $110.00 la libra

El cerdo se vende entre 195 y 200 pesos, dependiendo la calidad.

Mientras, la de res se oferta entre 250 y 400 pesos, también dependiendo la calidad.